‘Não existe bala de prata para conquistar o engajamento do cliente’, afirma COO do Méliuz

Para Lucas Marques, investidores precisam ter mais consciência sobre os processos de inovação e o tempo necessário para um produto gerar valor

Em entrevista ao programa McKinsey Talks, Marques afirma que o engajamento é conquistado com uma série de pequenas mudanças – e muitos testes – em cada processo e experiência. “O usuário precisa estar engajado por muito tempo até gerar receita, é um modelo diferente”, acrescenta. Confira a seguir os principais trechos da conversa. A íntegra está disponível no vídeo acima.

Denise Barbosa (jornalista): Qual é a proposta de valor do Méliuz?

Lucas Marques (COO do Méliuz): O Méliuz foi criado em 2011 pelo Felipe e pelo Israel, meus sócios. Eles tinham uma dor grande ao usar programas de fidelidade tradicionais baseados em pontos, pois conseguiam trocar por produtos que, para eles, não tinham valor. E quando tentavam algo melhor, como uma TV ou um celular, os pontos expiravam antes de conseguirem acumular o suficiente. Aí surgiu a ideia de oferecer um serviço mais fácil e transparente e recompensar as pessoas com dinheiro, o cashback. Quando a gente começou, a proposta era engajar os usuários com e-commerce, e foi assim até 2017-18. Desde então, começamos a oferecer também serviços financeiros.

José Carluccio (Sócio da McKinsey): Como o Lucas mencionou, hoje em dia, a gente vê que programas de fidelidade têm voltado seu foco para o engajamento, para relacionar-se melhor com os clientes, não se trata mais apenas de pontos. E há dois elementos relevantes nisso: o engajamento pertinente e as mudanças no comportamento do consumidor. O modelo apenas de recompensas já não é mais válido. Os consumidores, em nossas pesquisas, vêm dizendo que querem benefícios racionais, mas também emocionais e sociais.

Fabrício Dore (Sócio da McKinsey): A questão do comportamento do cliente é como o outro lado da moeda em relação ao engajamento. Neste tema, boa parte da inspiração – ao se falar de mudança de comportamento hoje em dia – vem dos games, como o Fortnite. Lucas, como vocês pensam no engajamento pertinente dos consumidores?

Lucas Marques: Nos dois a três primeiros anos de Méliuz, a gente tinha a ilusão de que bastava recompensar com dinheiro que a magia ia acontecer. E descobrimos que não. Eu não acredito mais na palavra “fidelidade”, não acho que existe consumidor fiel, existe consumidor que está engajado ou não. Quando começamos a conhecer melhor a nossa base de usuários entendemos que, para cada segmento e perfil, a maneira de engajar é diferente. Para alguns, a melhor maneira é mandar um e-mail promocional. Outros vão se engajar mais com um e-mail de “parabéns” de aniversário. Outros preferem contato com um push no celular. Então fomos entendendo e criando tecnologia, pois é impossível fazer isso manualmente, temos mais de 20 milhões de usuários.

Fabrício Dore: Olhando para o futuro, como isso influencia de forma estratégica a evolução dos próprios produtos e do Méliuz?

Lucas Marques: Partimos dessa conclusão de “Espera aí. Se engajamento é tão importante, será que eu devo lançar linhas de produtos que podem nem trazer faturamento ou lucratividade, mas que vão trazer engajamento?” A nossa pesquisa indica que a resposta é “sim” – [isso] foi o resultado de uma mentoria que fizemos com uma das maiores fintechs do mundo. Como você disse no caso de jogos, o usuário precisa estar engajado por muito tempo até gerar receita, é um modelo muito diferente.

Fabrício Dore: Como é a cultura do Méliuz e como ela influencia as decisões e a maneira de engajar os clientes?

Lucas Marques: Nossa cultura é do ganha-ganha-ganha. A gente só faz coisas que sejam boas para o cliente, para o nosso parceiro e para o Méliuz. Outro ponto importante é de “clientes para a vida toda”. O próprio modelo de negócios do Méliuz não para em pé se o cliente fizer só uma compra com a gente e nunca mais voltar. A gente precisa dele por muito tempo tendo alguma relação. E você pode ser uma empresa incrível, mas pode surgir uma empresa ainda mais incrível e aí você perde um usuário. Então a gente tem que estar sempre se superando.

Denise Barbosa: Quais foram os aprendizados mais relevantes sobre engajamento do cliente?

Lucas Marques: Essa é uma pergunta muito recorrente de investidores. Aprendemos que não existe bala de prata ou algo que dá um mega resultado. É um trabalho constante de muitos testes e experimentos, que dão ganhos de 1%, 0,5% no engajamento com o usuário. É uma melhoria no atendimento, uma maneira de precificar mais corretamente, e quando você junta todas essas pequenas mudanças, você consegue engajar. Antigamente, as empresas buscavam aquelas grandes soluções que iam mudar o rumo da história da empresa. Não acreditamos mais nisso. São as pequenas mudanças nos processos e experiências [que importam].

José Carluccio: Sobre o tema dos investidores, vocês fizeram um IPO há pouco. Na corrida dos números, como é o trade off entre o mercado, a curto prazo, e o engajamento, de longo prazo?

Lucas Marques: Quando a gente fala de empresas de tecnologia, existem duas coisas muito importantes. A primeira, a produção de inovação, por mais rápida que seja, precisa de tempo. No livro “Amazon sem limites” fica claro quanto tempo e recurso foi preciso para entregar a Alexa no nível de qualidade que ela tem hoje. E outra característica importante é que algumas dessas inovações vão dar errado, e tudo bem. O Fire Phone da Amazon foi um desastre e nem por isso a Amazon deixou de ser uma das maiores empresas do mundo. São dois conceitos que eu acho que o mercado, principalmente o brasileiro, ainda não está acostumado. Em uma mineradora ou empresa de petróleo, se uma mina ou uma plataforma davam maus resultados, o negócio quebrava, era realmente um desastre. No nosso caso, o impacto é muito mais reduzido e faz parte do processo de inovação. A gente tem educado o mercado sobre isso, mas acho que ainda vai levar um tempo até os investidores brasileiros, e alguns internacionais, terem consciência de como se constrói um produto e uma tecnologia e do tempo que se demora para conseguir gerar valor a partir de um produto.

José Carluccio: Você mencionou várias vezes a palavra “tempo”. Se você pudesse esticar a linha do tempo, qual seria a sua visão de longo prazo para o Méliuz?

Lucas Marques: Esse é outro paradigma muito interessante. Até as empresas de tecnologia chegarem no mundo, os CEOs das grandes empresas sempre tinham essa resposta na ponta da língua. A gente não acredita nisso. Quando o investidor pergunta o que o Méliuz vai ser daqui a cinco anos, a gente responde: “não sei”. Ninguém sabe. E não é por falta de estudo. É o contrário. É porque a gente estuda muito. Percebemos que, mais do que definir um plano, é preciso investir na capacidade de se adaptar às oportunidades que surgem. Pode ser que, ano que vem, surja alguma coisa que revolucione toda a cadeia. Por isso a gente evita falar sobre futuros muito longos. Mas gostamos de falar e compartilhar quais tendências estamos estudando e gostando, como a tendência do entretenimento misturado com os serviços financeiros e com o e-commerce, ou a questão das criptomoedas. Não estudar tudo isso é um erro.