Quem é a ‘True Generation’ e como ela impacta o mercado

Redes de entretenimento, realidade virtual, metaverso… Quais serão as próximas tendências? Um estudo da McKinsey em parceria com a Box 1824 revelou quatro comportamentos-chave da Geração Z, que contempla as pessoas nascidas entre os anos 1995 e 2010 e que é nativa digital, e as mudanças em termos de consumo.

Essas e outras questões foram discutidas no episódio de hoje do McKinsey Talks, com Gabriela Platinetty, Digital Expert Associate Partner da McKinsey em São Paulo, Gabriela Comazzetto, Head of Global Business Solutions Latam e Brasil no TikTok & ByteDance e Paula Englert, CEO e Sócia da Box 1824 e Cofundadora da NexoHW.

Na conversa, as convidadas abordaram a relação das demais gerações com as redes de entretenimento, o marketing como ferramenta para negócios e os hábitos dos usuários como efeito da pandemia. Assista: