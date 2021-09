O COPOM e a Tempestade Perfeita

Marcelo Kfoury Muinhos*

O diagnóstico que o choque inflacionário é transitório está sendo abandonado em todo mundo. O aumento da energia, os gargalos nas cadeias globais de abastecimento de produtos industrial e a disparada no preço dos alimentos viraram uma dor de cabeça para os bancos centrais de todo mundo. Prova disso é o aumento recente dos juros de 10 anos nos Estados Unidos, que subiu 20bps na última semana, antecipando uma subida mais tempestiva nos juros.

No Brasil, já tínhamos visto o espalhamento dos aumentos para todos os preços mesmo com um mercado de trabalho ainda com desemprego elevado. O primeiro choque foi no preço das commodities, que quando cotadas em reais, dispararam, já no segundo semestre do ano passado, elevando o preço dos alimentos e dos produtos industriais. No primeiro semestre de 2021, vimos os combustíveis dispararem e mais recentemente temos a forte elevação da energia elétrica com a crise hídrica. Só para ilustrar, os preços dos alimentos no domicílio já subiram 15% nos últimos doze meses, os preços industriais 10,1% e os administrados 13,7%. (Figura abaixo)

O BCB já vem subindo os juros desde março e deve elevá-lo até 8,75% no final do ano. Pela ata divulgada hoje (28/08/21), o Copom sugere que seguirá aumentando a Selic em 1 p.p. por reunião, mas não há sinal de quanto será a taxa terminal. De qualquer maneira, será uma tarefa hercúlea trazer a inflação, que deve terminar 2021 perto de 9%, para baixo de 4%. A expectativa de inflação do Focus é de 4,12%, já a projeção do Banco Central para 2022 é de 3,7%, um pouco acima da meta de 3,5% para o ano.

Os riscos apontam para cima, principalmente agora que deve estar se fechando a janela para o real se apreciar, pois o aumento dos juros, lá fora, é tradicionalmente um fator importante para depreciar as moedas dos países emergentes. O aumento dos preços das commodities geralmente traz apreciação do real, mas, como no ano passado, fizemos um grande esforço fiscal e monetária para atenuar os efeitos da pandemia, o real não acompanhou os preços das commodities e se enfraqueceu.

Outro fator de preocupação é a situação fiscal. Cada vez nos parece mais ameaçada a regra fiscal do teto dos gastos. Já há uma antecipação nos cálculos dos políticos preocupados com a reeleição e sempre nessas situações, a tentação de se abandonar quaisquer regras de contenção dos gastos aumenta. O mercado sempre está atento a esses movimentos e pode ocorrer volatilidade nos preços dos ativos econômicos, dificultando ainda mais o controle da inflação.

Por último, mas não menos importante temos uma conjunção de extrema gravidade hídrica com a crise internacional do preço da energia pode trazer não só novos aumentos na energia elétrica, mas até necessidade de diminuição forçada na utilização da energia.

O balanço de riscos para a economia e principalmente para a inflação nos tira o sono, e 2022 é ano de eleição com o presidente mal posicionada para se reeleger, o que pode aumentar o risco de uma recaída populista. Principalmente agora, que ele não pode mais contar com a melhora do cenário econômico para se recuperar nas pesquisas eleitorais, o risco populista aumenta.

*Professor e Coordenador do Centro Macro-Brasil da FGV-EESP