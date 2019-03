O Direito ao seu alcance

A manutenção da Lei Anticorrupção: mais uma derrota do Governo Federal

No apagar das luzes de 2015, o Governo Federal editou a Medida Provisória 703, que pretendia mudar as regras dos acordos de leniência, previstos na Lei Anticorrupção. Muitos viram nessa iniciativa o propósito claro de salvar as empreiteiras atingidas pela Operação Lava Jato. Outros, acreditaram que se buscava facilitar os acordos, para que as empresas