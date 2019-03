O seguro morreu de velho

Quem Faz

MARTA GUELLER é mestre em Direito. Tem experiência na área de Direito Social, com ênfase em Direito Público. É sócia do escritório Gueller, Vidutto e Portanova, atuando nas áreas de Direito de Família, contratos, previdenciário e trabalhista. Exerce advocacia pro bono, em favor dos mais necessitados, por meio do Instituto Pro Bono, em São Paulo, e do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba Pablo Gonzáles Olalla. É autora de diversos artigos relacionados à área de atuação e do livro Danos ao Trabalhador Decorrentes do Ambiente de Trabalho.