Quem para de pagar o INSS por doença pode ter direito ao benefício por incapacidade parcial ou temporária

Recente decisão da juíza federal convocada Sylvia Marlene de Castro Figueiredo, da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), muito comentada nas redes sociais, determinou ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que conceda aposentadoria por invalidez a uma assistente de vendas diagnosticada com a doença de Crohn.

Para ter direito ao benefício por incapacidade total, permanente ou temporária, o(a) segurado(a) deve ter preenchido a carência prevista em lei, desde que não esteja acometido(a) por alguma das doenças arroladas no art. 151, da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), a saber: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação.

O acesso ao benefício por incapacidade total definitiva e permanente, também conhecida como aposentadoria por invalidez, exige que o(a) segurado(a) comprove incapacidade para todo e qualquer trabalho e que, em razão desta incapacidade esteja impossibilitado(a) de readaptação para o exercício de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Portanto, a diferença entre os dois benefícios (invalidez ou doença) é a possibilidade de recuperação, concedendo-se, assim, a aposentadoria por invalidez, caso a incapacidade seja permanente, e o auxílio-doença caso a incapacidade seja temporária, devendo ser total para ambos os casos.

Além da incapacidade, deve estar demonstrada no processo a qualidade de segurado(a) e o cumprimento da carência, quando for o caso.

Em relação à qualidade de segurado, o artigo 15, inciso II, da Lei 8.213/91 estabelece o prazo de 12 meses após a cessação das contribuições para que o segurado perca esta condição e o prazo de seis meses no caso de contribuinte facultativo. O prazo é prorrogado por mais doze meses se o segurado empregado tiver contribuído com mais de 120 (cento e vinte) contribuições sem interrupção que acarrete a perda da condição de segurado (§ 1º do artigo 15) ou mais doze meses se estiver desempregado (§ 2º), com comprovação adequada desta condição. Esse período em que o segurado(a) não contribui e continua vinculado ao regime geral de previdência social denomina-se período de graça.

A carência, em regra, é de 12 contribuições mensais (art. 25 da Lei 8.213/91), dispensada, porém, nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças especificadas no art. 151 da Lei de Benefícios, já citado.

Decisão da Juíza

Para a magistrada, “a autora preencheu os requisitos necessários para o benefício, conforme laudo médico-pericial, elaborado em 2015, atestando que a assistente de vendas sofria de moléstia inflamatória do trato gastrointestinal e que havia incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa. A doença teve início em 2005 e a incapacidade em 2013.

A segurada demonstrou, por meio de documentos, que possuía vínculos, alternados, entre 1996 e 2010, e recebeu auxílio-doença em períodos entre 2007 e 2013. Os fatos comprovaram o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurada, sendo inviável o seu retorno ao trabalho, não havendo, tampouco, possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garantisse a subsistência, razão pela qual faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/91”, concluiu a relatora, em decisão monocrática, que negou provimento à apelação e determinou que o benefício previdenciário deve ser pago a partir da data que foi cessado o auxílio-doença (1/11/2013).

A decisão em comento, veiculada pela Assessoria de Comunicação Social do TRF3, aplicou a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado” (Quinta Turma, Relator Gilson Dipp, Processo nº 201100698967, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1245217, decisão, por unanimidade, de 12/06/2012, DJE de 20/06/2012; Sexta Turma, Relator Maria Thereza De Assis Moura, Processo nº 200702124593, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 985147, decisão, por unanimidade de 28/09/2010, DJE de 18/10/2010).

Referida jurisprudência do STJ vem sendo utilizada também nos casos de pedido de concessão de pensão por morte, quando o segurado, na data do óbito, havia parado de contribuir em razão de doença existente quando ainda estava dentro do período de graça, portanto antes da perda da qualidade de segurado, sendo devida a pensão por morte aos seus dependentes.

Siga nosso Instagram: @guellerevidutto