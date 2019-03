Radar da Propaganda

‘Não venderemos anúncios nas eleições do Brasil’

Fernando Scheller ENVIADO ESPECIAL / CANNES Nos últimos 12 meses, as ações do Twitter subiram cerca de 150%. O entusiasmo se deve ao crescimento de 3% no número de usuários – hoje, a rede tem 336 milhões de contas ativas por mês – e à expectativa de fechar 2018 no azul. Para manter o bom