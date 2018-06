Redddit, a rede social sobre tudo, tenta ganhar mundo

Fernando Scheller

ENVIADO ESPECIAL / CANNES

A página inicial da rede social Reddit – uma espécie de fórum de discussões sobre tudo – não é cheia de fotos charmosas nem das últimas notificações de amigos em viagens pela Europa. O Reddit, apesar das mudanças pelas quais passou desde seu início, continua a ser um agregador de links sobre os mais diversos assuntos, de política a notícias, de culinária a viagens, de games a qualquer tema que se possa imaginar.

Criado em 2005, o Reddit é hoje avaliado em quase US$ 2 bilhões e contabiliza cerca de 100 milhões de usuários no mundo. Em palestra no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, Steve Huffman, afirmou que a empresa tem o objetivo de chegar ao bilhão de usuários com a intenção de trazer à tona “o melhor, e não o pior” dos usuários da internet.

A força da rede social está ancorada nas comunidades que se formam no site. Um dos grupos mais ativos é o dos fãs de videogames – comunidade que tem hoje 18 milhões de usuários no mundo. Isso ocorre, diz o Reddit, porque, quando não estão jogando, os jogadores passam o tempo falando de seus games favoritos.

Ao se vender como um agregador de interesses, o Reddit acaba sendo uma fonte de informação específica sobre vários assuntos. Um fã de cinema não vai encontrar na rede social apenas comentários sobre os filmes atuais, mas também poderá achar discussões sobre detalhes de produções e curiosidades de bastidores que satisfaçam de forma específica sua busca.

Política. Huffman admite, porém, que temas políticos têm um grande impacto na atração de usuários para o site. Ele admite que a rede social não está livre de ações de grupos organizados. Enquanto combate as ações de trolls, o cofundador diz que não existem restrições às crenças individuais dos usuários. “Temos gente de esquerda e de direita. Achamos que a tensão que existe nos fóruns no Reddit reflete o mundo real.”

O executivo diz que a empresa tenta manter uma política moderada de intervenção sobre as discussões. “Tentamos não intervir. As pessoas podem acreditar no que quiserem, desde que seu comportamento na plataforma não vá contra as regras”, diz. “Parte da integridade do Reddit é o fato de que há pessoas reais por trás dessas contas.”

Ainda no debate político e cultural, o Reddit atraiu nomes como o ex-presidente americano Barack Obama e o fundador da Microsoft, Bill Gates, para uma sessão chamada “Pergunte-me o que quiser”.

Esses eventos, que ocorrem regularmente com celebridades, costumam trazer tráfego para o site e também ajuda os participantes a se aproximarem das “pessoas comuns”, dizem especialistas em relações públicas.