Radar do Agronegócio

Transporte rodoviário paralisado

O governo federal pretende sancionar a Lei do Motorista sem vetos para mitigar as paralisações do setor. As mudanças de tal lei implicam o aumento da jornada de trabalho do motorista; aumento da tolerância de sobrepeso do veículo e, isenção de pedágios para eixo suspenso. As expectativas com tais medidas dizem respeito ao aumento da produtividade do transporte e à redução dos custos de transporte do setor.