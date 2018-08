80 vagas de estágio na capital paulista

Nesta semana, o CIEE oferece 80 vagas que estão disponíveis em todas as regiões da capital, para estudantes de todos os semestres dos cursos de marketing, comunicação social, publicidade e propaganda, e design gráfico.

A bolsa-auxílio varia de R$ 570 a R$ 1,2 mil para períodos de quatro a seis horas diárias. Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, possibilidade de prorrogação e efetivação. Para todas as vagas é requerido conhecimento do pacote Office e para algumas também é essencial inglês básico ou intermediário, Photoshop, Corel Draw, redes sociais e SQL.

Inscrições devem ser feitas no site www.ciee.org.br, por meio do login e senha de acesso do estudante.

Processos especiais de seleção

Química. Formação: 12/2019 a 6/2020. Na zona sul, para atuar na área comercial. Benefícios: vales transporte e refeição. Requisito: Pacote Office. Sigla: 2054687/TAT

Administração. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na zona oeste, para atuar na área comercial. Benefícios: vales transporte e refeição e auxílio médico. Requisito: Pacote Office – Foco no Excel. Sigla: 1964526/MAR

Administração de empresas / Engenharia de Produção / Economia. Formação: 12/2019 a 6/2020. Em Cerqueira César, para atuar na área administrativa/gestão. Benefício: vale-transporte. Requisito: Pacote Office. Sigla: 2037687/ER

Administração de empresas / Economia / Contábeis. Formação: 12/2019 a 6/2020. Na zona sul, para atuar na área de finanças. Benefícios: vales transporte e refeição. Requisitos: Pacote Office / inglês avançado. Sigla: 2132966/TAT

Administração. Formação: 12/2019 a 12/2020. No Centro, para atuar na área comercial. Benefícios:vales transporte e refeição. Requisito: Pacote Office. Sigla: 2133147/ER

Administração. Formação: 12/2019 a 6/2020. Na região central, para atuar na área área administrativa. Benefício: vale-transporte. Requisito: Pacote Office. Sigla: 1985711/TAT

Administração. Formação: 12/2019 a 6/2020. Na região central, para atuar na área administrativa. Benefício: vale-transporte. Requisito: Pacote Office. Sigla: 1964256/MAR

Comunicação. Formação: 12/2019 a 06/2020. Na zona oeste, para atuar na redação.Benefícios: vales transporte e refeição. Requisito: Pacote Office. Sigla: 2133053/TAT