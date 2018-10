110 novas vagas de estágio na Capital

Nesta semana, o CIEE possui 110 novas vagas de estágio disponíveis em instituições parceiras da capital paulista. As oportunidades estão abertas para estudantes que estejam cursando a partir do 1º semestre de Administração de Empresas, Gestão Comercial e Administrativa, Gestão Financeira, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis.

A bolsa-auxílio varia de R$ 600 a R$ 1,700 para períodos de quatro a seis horas diárias. Entre os benefícios estão auxílio transporte, vale refeição, recesso remunerado, possibilidade de prorrogação e efetivação.

Para todas as vagas é requerido que candidato tenha conhecimento de Pacote Office, Power Point, Corel Draw e Photoshop. Para outras posições também é necessário ter inglês intermediário ou avançado.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE, pelo endereço www.ciee.org.br, através do login e senha de acesso do estudante. Caso não tenha cadastro, é possível realizá-lo de maneira rápida e intuitiva pelo próprio site.

Processos seletivos

Administração: Formação: 12/2019 a 12/2020. Na zona Sul. Para área de Recursos Humanos. Benefícios: Vales transporte e refeição. Requisitos: Inglês Avançado. Sigla: 2572875

Cursos de TI: Formação: 12/2019 a 12/2020. Na zona Sul. Para área de Programação. Benefícios: Vales transporte e refeição, assistência médica. Requisitos: Inglês (diferencial). Sigla: 2624071

Administra de Empresas, Contabilidade e Economia: Formação: 12/2019 a 12/2020. Na zona Sul. Para área Comercial. Benefícios: Vales transporte e refeição. Requisitos: Pacote Office. Sigla: 2631527

Comércio Exterior: Formação: 12/2019 a 12/2020. Na zona Sul. Para a área de Comércio Exterior. Benefícios: Vales transporte e refeição. Requisitos: Pacote Office. Sigla: 2639782

Engenharia de Produção: Formação: 12/2019 a 12/2020. Na zona Sul. Para área Internacional de Mercado. Benefícios: Vales transporte e refeição, assistência médica. Requisitos: Pacote Office e Inglês Intermediário. Sigla: 2640257

Administração: Formação: 12/2019 a 06/2020. Na região Central. Para área Administrativa. Benefícios: Vale-Transporte. Requisitos: Pacote Office. Sigla: 1985711/TAT

Farmácia: Formação: 12/2019 a 12/2020. Na zona Sul. Para área de Farmacovigilância. Benefícios: Vales transporte e refeição, assistência médica. Requisitos: Pacote Office e Inglês Avançado. Sigla: 2671837

Administração: Formação: 12/2019 a 12/2020. Na região do Brás. Para área Administrativa. Benefícios: Vales transporte e refeição. Requisitos: Pacote Office. Sigla: 2664994