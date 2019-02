A arte de dizer não: como informar a um candidato que ele não foi escolhido

Por Felipe Calbucci *

Contratar a equipe certa é uma das coisas mais importantes que sua empresa pode fazer. Mas como você faz para rejeitar candidatos também é essencial. Afinal, a maioria das empresas rejeita muito mais pessoas do que contratam e, no mundo interconectado de hoje, as pessoas podem compartilhar suas experiências mais facilmente do que nunca.

Isso significa que os comentários sobre a experiência do candidato pode se espalhar rapidamente, e 95% dos candidatos nos dizem que a percepção da reputação da empresa é de alguma forma ou extremamente importante.

Se o empregador dominar a arte de dizer “não”, o candidato rejeitado pode falar bem da empresa, o que é importante se você estiver contratando em grande escala. Ou talvez ele venha a trabalhar na empresa mais tarde em uma função mais adequada. A seguir, dicas para lidar com o tema.

Não ignore os candidatos

Desaparecer sem explicação é uma atitude que acontece com frequência no mundo das contratações. É fácil entender por que muitos empregadores podem abandonar o contato, já que o tempo é curto. Pode ser especialmente tentador em contratação em grande escala.

Um estudo realizado pelo Indeed descobriu que esperar uma resposta é a fonte de angústia número 1 para 48% dos candidatos a emprego. E, de acordo com um relatório de 2016 do Talent Board, os candidatos compartilham experiências negativas em 66% do tempo. Simplificando: adotar a estratégia do sumiço não é uma boa solução.

Todo candidato merece resposta

Comunique os resultados com clareza. Todos os candidatos que não tiverem sucesso devem receber uma indicação clara de que não foram escolhidos assim que você souber que não estão mais sendo considerados.

A gigante norte-americana dos transportes Enterprise dedica-se a proporcionar uma experiência positiva de recrutamento e isso inclui uma política rigorosa de sempre responder aos candidatos. Por quê? Como nos contou Marie Artim, vice-presidente de Aquisição de Talentos da Enterprise, “garantimos que as pessoas entendam que elas são importantes para nós, mesmo que não se adequem à vaga”.

Certifique-se de que você tem um e-mail educado pronto para aqueles que não conseguiram passar pela fase de avaliação do currículo. Agradeça-lhes por dedicarem tempo e deixe a porta aberta para que se candidatem novamente.

Explique por que ele não conseguiu o emprego

Se puder tornar a mensagem personalizada, melhor. Construir empatia em seu processo de rejeição beneficiará ambas as partes, e permitir que alguém saiba por que não conseguiu emprego é uma notícia útil para futuras pesquisas de emprego. Se você estava procurando mais experiência em uma determinada área, diga isso. O projeto para o qual você estava contratando caiu? Deixe-o saber.

Como lidar com candidatos combativos

Mesmo após tudo isso, a rejeição pode ser difícil para o candidato, por isso não leve para o lado pessoal quando alguém “morde de volta”. Lembre-se de que a pessoa está frustrada com a situação, e não com você. Ao lidar com um candidato rejeitado hostil, mantenha a calma e seja respeitoso.

Resumindo, se você reconhecer o tempo e o esforço dispensados pelo candidato rejeitado, é provável que ele goste dessa atitude. E quem sabe de onde vem seu próximo melhor candidato? Pode ser um colega de alguém que você nunca contratou, mas que realmente apreciou a sua gentileza. Todos com quem você lida são um potencial embaixador da sua empresa.

* Felipe Calbucci é country manager no Brasil do Indeed, ferramenta de buscas de emprego presente em mais de 60 países e 28 idiomas