A jornada para um ambiente de trabalho moderno

Por Paula Bellizia*

O ambiente de trabalho está em plena transformação. Avanços tecnológicos e mudanças na demografia da força de trabalho estão criando empresas com espaços mais fluidos, redefinindo a produtividade e estimulando as pessoas a trabalhar de maneira mais inteligente.

Conforme a média de idade da população aumenta, é possível ter cada vez mais até cinco gerações distintas convivendo em um mesmo ambiente de trabalho. Esse fenômeno produz uma mistura inédita de hábitos e maneiras de lidar com tecnologia, desde os usuários pesados de aplicativos de mensagens a pessoas que mal dominam o e-mail. Como vamos lidar com as expectativas de profissionais tão diferentes? Como vamos endereçar a questão da capacitação em novas habilidades? Como vamos inserir mais diversidade nas equipes? Essas novas pressões exigem que tenhamos um AMBIENTE de trabalho responsivo e moderno para atender expectativas de pessoas e negócios em constante mudança. Um estudo encomendado pela Microsoft ao IBOPE Conecta ouviu 1.500 profissionais brasileiros e revela que 90% dos profissionais consideram que um ambiente de trabalho moderno influenciaria sua decisão ao analisar uma proposta de emprego e 57% declaram que a tecnologia é um fator determinante na escolha de um emprego.

Diante dessa situação, acredito que precisaremos repensar a experiência de trabalhar. Quero destacar quatro pontos em que a tecnologia pode contribuir para empoderar profissionais nesse ambiente em transformação.

1. Criar uma colaboração “sem atrito” – O trabalho “centrado em mim” migrou para o trabalho “centrado em nós”. Equipes se formam continuamente para resolver problemas. Elas dependem de ferramentas que façam a colaboração acontecer de forma natural, sem que a presença da tecnologia se faça notar, para conectar pessoas em qualquer lugar, sem nenhum prejuízo à produtividade. No estudo Microsoft/Ibope Conecta, 70% das pessoas acredita que a tecnologia melhora a comunicação com colegas e gestores.

2. Oferecer uma experiência multidispositivos – A experiência do trabalho não está mais vinculada a um dispositivo: ela viaja com você. Todo dispositivo pode ser uma estação de trabalho. Hoje, para cumprir seus afazeres, as pessoas transitam entre computadores, smartphones e tablets. Com a internet das coisas, outros dispositivos também vão integrar essa experiência. O trabalho e a colaboração já acontecem onde o profissional está. Um exemplo: dos profissionais ouvidos pelo estudo Microsoft/Ibope, metade declara fazer reuniões remotas e 85% dizem se sentir confortáveis nessa situação.

3. Garantir proteção – Num mundo em que temos uma nuvem inteligente e uma fronteira de dispositivos inteligentes, o foco deve estar na proteção dos dados corporativos, que vão acompanhar os funcionários nos aparelhos que eles escolherem. A proteção dos dados da empresa não pode mais ser pensada em termos de segurança do perímetro. As informações precisam ser protegidas com sistemas de identificação mais sofisticados e análise de dados para detectar padrões de comportamento e seus desvios. A segurança se adapta ao usuário – e não o contrário.

4. Transformar a cultura – O ambiente de trabalho moderno não é apenas o resultado da adoção de novas tecnologias e comportamentos. Ao permitir que a informação flua sem barreiras, ao possibilitar ganhos de produtividade e ao liberar o verdadeiro potencial das pessoas, o novo ambiente transforma verdadeiramente o negócio. Ele também é um catalisador de uma mudança cultural à qual as empresas têm de estar atentas para poder promover um ambiente de trabalho verdadeiramente moderno.

Na Microsoft, temos nos dedicado a entender essas dinâmicas do trabalho para desenvolver tecnologias capazes de ajudar as pessoas a terem uma vida profissional mais agradável e, ao mesmo tempo, bem mais produtiva. Estamos trabalhando para fornecer comunicação contínua e uma experiência que flua naturalmente por vários dispositivos. Tudo isso mantendo os ativos da empresa protegidos com segurança inteligente. Essa é a nossa visão de um ambiente de trabalho moderno.

*Paula Bellizia é Presidente da Microsoft Brasil