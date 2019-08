Grupo Movile, Ultragaz e Itaú abrem inscrições para programas de trainee e estágio

Grandes empresas e multinacionais instaladas no País abrem inscrições para programas internos de estágio e trainee. O CIEE também reúne vagas para a capital paulista para estudantes de nível superior. Confira a seleção.

Ericsson

A empresa de tecnologia está com inscrições abertas para o ‘Programa de Talentos 2020’, com posições para estágio e trainees.

Com 60 vagas, o programa de estágio busca estudantes que estejam cursando o penúltimo ou último ano da graduação em 2020 nos cursos de ciências da computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia mecatrônica, engenharia eletrônica, engenharia de telecomunicações, engenharia de materiais, administração, direito, economia, matemática, sistemas de informação, publicidade e propaganda, relações públicas, marketing e comunicação. A duração do estágio é de dois anos.

Para o programa de trainee, a empresa oferece 10 vagas com duração de um ano. A empresa busca recém-formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019 nos cursos de administração, engenharia, tecnologia da informação, marketing, análise e desenvolvimento de sistemas e matemática. O candidato deve ter disponibilidade para viagens nacionais e internacionais, além de inglês (fluente).

Aberto até o dia 30 de agosto, as inscrições para as vagas de estágio podem ser feitas por meio deste link e para as vagas de trainee por meio deste.

Ultragaz

A empresa de distribuição de gás busca estudantes para vagas de estágio nas áreas de engenharia, economia, administração, relações internacionais, ciência e tecnologia, comércio exterior, tecnologia da informação, publicidade e propaganda, marketing e matemática. Para as posições, é preciso que o candidato finalize a graduação em dezembro de 2020. O programa tem duração de um ano.

Abertas até o dia 8 de setembro, as vagas são destinadas à atuação em unidades da Ultragaz em diversas cidades do País. Para se inscrever, acesse o site da Cia de Estágios.

Itaú

As inscrições para os programas de trainee do Itaú Unibanco e do Itaú BBA estão abertas até o dia 26 de agosto. Com duração de um ano, o programa recrutará estudantes graduados após dezembro de 2017 ou com previsão de conclusão de curso até dezembro de 2020 em qualquer curso de bacharelado.

Para participar, é necessário ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site do banco.

Grupo Movile

O grupo de tecnologia está com inscrições abertas para o ‘Mobile Dream Internship’, programa de estágio da empresa. Estudantes matriculados em qualquer curso superior podem participar. A empresa pretende selecionar 100 candidatos para as cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), São Carlos (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ), que vão atuar na própria holding ou em empresas do grupo, como iFood, Wavy, Movile Pay, Sympla, PlayKids e Zoop.

As inscrições estão abertas até o dia 7 de setembro no site do programa.

BRQ Digital Solutions

A empresa de transformação digital está com processo seletivo aberto para vagas de estágio nas áreas de TI e cursos relacionados. O candidato deve estar cursando o penúltimo ou último ano da graduação.

Como benefícios, além da bolsa-auxílio, a empresa oferece curso de extensão em RPA com Automation Anywhere. As inscrições vão até o dia 15 de agosto no site da Jobcam.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE oferece 300 novas oportunidades de estágio na capital paulista. As vagas estão disponíveis em todas as regiões da cidade e são exclusivas para estudantes que estejam cursando a partir do primeiro semestre de ciências contábeis, administração de empresas, gestão comercial, gestão financeira, propaganda e marketing, comunicação social e direito.

A bolsa-auxílio varia de R$ 600 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias. O candidato deve possuir conhecimento de inglês (intermediário) para algumas vagas. Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.

*Estagiário sob supervisão do Editor de Suplementos, Daniel Fernandes