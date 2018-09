Ainda é possível se inscrever para programas de estágios e trainees

Por: Mateus Apud*

Grandes empresas de diversos setores estão com programas de estágio e trainee abertos. Os processos de seleção têm inicio ainda neste ano e os programas começam em 2019. Confira:

BTG Pactual

O programa de estágio do BTG é válido para estudantes universitários de todo o Brasil com conclusão de curso prevista entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Inglês fluente, perfil proativo, analítico e orientado a resultados também são desejáveis. As vagas estão disponíveis nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro.

Dividida em quatro etapas, a seleção é composta por inscrição e análise de currículo, teste online, dinâmica presencial em São Paulo e no Rio de Janeiro e banca de entrevista coletiva com sócios do banco (em São Paulo e no Rio de Janeiro)

Salário: Não informado

Inscrição: até o dia 30/09 no site

Google

O programa o “Business Internship Program 2019” busca estudantes, de todas as graduações, que estão cursando o último semestre da graduação no período do programa, ter um nível de inglês que permita leitura de e-mails e conversação com colegas de trabalho, e estar disponível para estagiar no escritório do Google em São Paulo de julho a dezembro de 2019. O processo seletivo é composto por entrevistas com o time de recrutamento e com as futuras equipes, e ocorre inteiramente via Google Hangouts ou telefone, não sendo necessário viajar até São Paulo.

Salário: Não informado

Inscrição: até o dia 5/10 no site

Centauro

A rede de lojas de artigos esportivos Centauro abre inscrições para selecionar trainees que farão parte do time da companhia a partir de 2019. O programa da empresa é intitulado “O grande jogo”. Fazem parte dos pré-requisitos para participação do processo seletivo a formação superior entre dezembro de 2016 a dezembro de 2018, em cursos das áreas de exatas ou humanas. Além disso, inglês e disponibilidade para viajar ou residir em outras cidades são fundamentais. Dividido em testes online de lógica e inglês, game online, entrevista online, dinâmica presencial em grupo e entrevista presencial com área de Recursos Humanos e líderes os candidatos são direcionados à área de atuação mais alinhada ao seu perfil nas fases finais.

Salário: Não informado

Inscrição: até o dia 5/10 no site

Pirelli

A Pirelli abre inscrições para seu Programa de Estágio 2019, com vagas para o primeiro semestre do ano. São 90 oportunidades, disponíveis para estudantes (nível superior e técnico) com conclusão de curso prevista entre junho de 2020 e dezembro de 2020 – nível superior – e dezembro de 2019 e junho de 2010 – nível técnico. As vagas são para atuar nas unidades de Campinas, Feira de Santana (BA), Barueri, Sorocaba e escritórios em São Paulo e Santo André.

O processo seletivo será composto pelas etapas de inscrição, teste online, dinâmicas online e painel com recursos humanos e gestores. Para se candidatar, o o candidato deve estar matriculado em um dos seguintes cursos do ensino técnico: Segurança do Trabalho, Administração, Química, Eletrotécnica e Mecânica; ou superior em: Administração, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Psicologia, Engenharia da Computação, Sistemas da Informação, Administração Comex, Engenharia Ambiental, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Secretariado Executivo, Engenharia Elétrica, Engenharia Controle e Automação e Gestão em RH.

Salário: Não informado

Inscrição: até 14/10 no site

Vale

O Programa Global de Trainee da Vale irá selecionar 40 candidatos e para valorizar a diversidade no processo seletivo não há restrição de idade e serão aceitas inscrições de profissionais formados em qualquer curso de graduação entre julho de 2015 e dezembro de 2018. É preciso ter inglês avançado e mobilidade para viagens.

O processo envolve três etapas: um desafio online, uma dinâmica de grupo virtual e, por fim, uma avaliação presencial com a participação dos executivos. Das 40 vagas, 23 são para o Brasil, 12 para o Canadá e cinco para Moçambique.

Salário: Não informado

Inscrição: até 5/11 no site

*Estagiário sob orientação do Editor de Suplementos, Daniel Fernandes