Ainda é possível se inscrever para programas de trainee de instituições financeiras

Grandes empresas do setor financeiro estão com programas de trainee abertos. Os processos de seleção têm inicio ainda neste mês e os selecionados têm início previsto para este ano e para o ano que vem.

GetNet

Criada em 2003, no Rio Grande do Sul, a Getnet oferece soluções financeiras, além de viabilizar pagamentos em lojas físicas e online para mais de 30 bandeiras de cartões de crédito. Com duração de 18 meses, para participar do Programa Getalentos é necessário que o candidato tenha graduação concluída entre dezembro de 2016 e julho de 2019, em qualquer área de atuação. Além disso, é necessário ter conhecimento intermediário no Pacote Office, inglês em nível avançado e disponibilidade para residir em São Paulo ou em Porto Alegre.

Aberto até o dia 11 de agosto, são oferecidas 14 vagas e os benefícios de vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte ou estacionamento, conta Santander, PLR e contratação CLT com remuneração compatível ao mercado. A inscrição pode ser realizada através do site da empresa.

Enforce

A Enforce, empresa que atua na compra, estruturação, gestão, execução e venda de ativos e advisory para fundos, investidores, instituições financeiras e empresas interessadas em recuperação de créditos e é controlada pelo BTG Pactual.

Com vagas para formandos entre 2015 e 2019, de cursos de administração, economia, direito, agronomia, engenharias, tecnologia, estatística e outros cursos relacionados à gestão empresarial o programa tem duração de 12 meses e previsão de início para janeiro de 2020.

Aberto até o dia 30 de agosto, a inscrição deve ser realizada através do site da empresa.

CIEE

Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE possui 200 novas oportunidades de estágio na capital paulista. As vagas estão disponíveis em todas as regiões da cidade e são exclusivas para estudantes que estejam cursando a partir do primeiro semestre de Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Desenvolvimento de Sistemas, Processamento de dados, Tecnologia da Informação e Informática. A bolsa-auxílio varia de R$ 800 a R$ 1.500 para períodos de quatro a seis horas diárias.

O candidato deve possuir conhecimento dos programas PHP, SQL, Corel Draw, Photoshop, HTML e JAVA, além de inglês e espanhol para algumas vagas. Entre os benefícios estão auxílio transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.