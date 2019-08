Air Liquide, Votorantim, CIEE e outras empresas abrem vagas para estagiários

Com vagas para diversos cursos superiores e também técnicos, empresas de variados setores da economia oferecem oportunidades tanto de estágio quanto de trainee em diferentes regiões do País.

Air Liquide

A Air Liquide, empresa de tecnologia e serviços para a indústria e a saúde, abre inscrições para o Programa de Estágio 2019. Para participar, os postulantes devem ter previsão de curso entre dezembro de 2020 e julho de 2021 (em curso de nível superior) e entre junho de 2020 e julho de 2021 (em curso de nível técnico).

Para participar, os postulantes podem estar matriculados em administração, ciências contábeis, ciência de dados, ciências econômicas, direito, engenharias, estatística, fisioterapia, matemática, pedagogia e psicologia. Já para os estudantes de cursos técnicos podem se inscrever aqueles que estejam matriculados em automação, elétrica, instrumentação, mecânica, mecatrônica e química.

Aberto até 31 de agosto, o programa oferece assistências médica e odontológica, auxílio transporte, seguro de vida e vale-refeição. Para se inscrever acesse o site da Air Liquide.

Banco Votorantim

O Banco Votorantim está com inscrições abertas para Programa de Estágio 2020 e busca estudantes de qualquer curso superior com formação prevista entre julho e dezembro de 2021 e que tenham nível de inglês a partir do básico. Localizada na zona sul de São Paulo, a sede do Votorantim fica ao lado da Estação Morumbi da CPTM.

Aberto até o dia 16 de setembro, o programa oferece bolsa-auxílio de R$ 2.302,52, planos médico e odontológico, vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte, além de gympass, horário e dress code flexíveis e folga no dia do aniversário. Para participar acesse o site do banco.

B2W Digital

A maior plataforma digital da América Latina, dona das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato, está com inscrições abertas para recém-formados por meio do Programa de Trainee 2020. Com duração de 12 meses, os trainees receberão treinamentos e passarão por diversas áreas.

Para participar, o estudante deve ter a conclusão de qualquer curso superior entre julho de 2017 e julho de 2019, possuir nível avançado de inglês e disponibilidade para residir no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Serão considerados diferenciais possuir MBA, pós-graduação ou mestrado.

Com previsão de início para janeiro de 2020. Os benefícios incluem, além de salário, vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, descontos em universidades, escolas de idiomas, academias e em compras nos sites da companhia. Inscrições até 26/8 (no site da B2W).

International Paper

O programa de estágio e trainee da International Paper, o IP Next Generation, tem 42 vagas com foco nas cidades de São Paulo, Mogi Guaçu e Luiz Antônio, no Estado de São Paulo; e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

Com duração de 12 a 24 meses, o estágio é voltado a estudantes de diversas áreas, com formação prevista de dezembro de 2020 a dezembro de 2021.

Para os recém-formados, a empresa abre nove vagas no formato de trainee Expert, que tem foco na área industrial. Poderá se candidatar quem tiver graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019 em engenharias química, mecânica e elétrica.

Inscrições até o dia 1º de setembro (no site da Kenoby).

CIEE

Já o Centro de Integração Empresa-Escola oferece 250 vagas para as áreas de comércio exterior, administração, design gráfico, publicidade e marketing, entre outros cursos, em diferentes empresas na capital paulista. As oportunidades valem para estudantes de qualquer semestre.

A bolsa-auxílio vai de R$ 500 a R$ 1.500 (período de 4h ou 6h). O candidato deve possuir conhecimentos de programas como Corel Draw e Photoshop, além de linguagem html, inglês e espanhol para algumas das vagas. Inscrições no site do CIEE.