Alelo, CIEE, Tegra e WeWork têm vagas para programas de estágio

Empresas de diversos setores do mercado estão em busca de novos profissionais para os seus programas de estágio em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Campinas. As oportunidades têm previsão de início ainda neste ano.

Alelo

A bandeira especializada em benefícios e incentivos está com 22 vagas de estágio abertas nas áreas de TI, Marketing, Produtos, Finanças, Recursos Humanos e Operações. O programa tem duração de até dois anos, na sede da empresa, em Alphaville, Barueri (SP). Os selecionados irão trabalhar por seis horas diárias (30 horas semanais).

A bolsa-auxílio varia de R$ 1.367 a R$ 1.617, de acordo com o ano de faculdade em que o estudante estiver matriculado. Também são oferecidos benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, ônibus fretado e vale-transporte ou reembolso de estacionamento e pedágio, além de vale alimentação e refeição no valor total de R$ 1.245.

Podem se candidatar estudantes dos cursos de administração, comunicação social, engenharia da produção, engenharia da computação, ciências da computação, economia e áreas correlatas que estiverem cursando a partir do terceiro semestre da faculdade.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho pelo site do programa.

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola, que auxilia o ingresso de jovens no mercado de trabalho, irá realizar a 22ª edição da Expo CIEE SP, feira de estudantes com oferta de estágios. O evento acontece entre os dias 23 e 25 de maio, na Bienal do Parque Ibirapuera.

Serão disponibilizadas 7 mil vagas para estagiários e 2 mil para aprendizagem. As informações sobre vagas e empresas ofertantes serão apresentadas no espaço Vagas CIEE, no evento.

Para participar, o interessado deve fazer o cadastro gratuito no site da feira.

Tegra

Estudantes dos cursos de engenharia civil, administração, economia, arquitetura, marketing, publicidade e propaganda, relações públicas, direito e psicologia interessados em trabalhar na incorporadora podem se inscrever para vagas de estágio em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Campinas.

Os selecionados participarão do programa de estágio com duração de dois anos e poderão trabalhar em obras ou no escritório da Tegra. Além da bolsa-auxílio, eles também receberão vale refeição, vale-transporte, seguro de vida e assistência médica.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 24 de maio no site do programa.

WeWork

A rede global de espaços de trabalho está com 25 vagas disponíveis para o seu programa de estágio nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Podem se inscrever estudantes das áreas de public affairs (comunicação), real estate, operações, facilities, member account management, vendas, recursos humanos e finanças, que tenham formatura prevista entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020.

As inscrições devem ser feitas até dia 31 de maio no site da empresa.