Alpargatas, Braskem e outras empresas oferecem vagas de trainee e estágio

Grandes empresas de diferentes setores da economia estão com programas de trainee e estágio abertos com vagas espalhadas pelo Brasil e no Mundo. Para participar, os postulantes podem ser recém formados em diversos cursos superiores ou estarem em uma graduação superior ou técnica.

Alpargatas

A Alpargatas, empresa responsável pelas marcas como Havaianas, Osklen e Mizuno, está com inscrições abertas para o programa de trainee global com vagas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e em Hong Kong. Ao todo são 20 vagas e podem participar jovens com formação entre 2016 e 2019 em qualquer curso nas áreas de Exatas ou Humanas, com inglês fluente e experiência de trabalho prévia.

Com duração de 12 meses, as vagas são para as áreas de comercial/marketing, operações e corporativo. Além dos benefícios tradicionais, a empresa oferece aos trainees gympass, day-off no dia de aniversário, short friday no verão, home-office, dress code informal, descontos no e-commerce das marcas e participação nos lucros.

Aberto até o dia 12 de setembro, para participar acesse o site da Cia de Talentos.

Braskem

A Braskem está com com inscrições abertas para seu programa de estágio universitário e técnico e oferece 280 vagas espalhadas pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Sul. Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, a empresa oferece vale transporte, seguro de vida e férias, o programa da Braskem também oferece vale refeição e assistência médica.

Com duração de até dois anos, o Programa de Estágio Universitário oferece cerca de 200 vagas para estudantes universitários de penúltimo e último ano da universidade, em cursos variados como Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comércio Exterior; Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas); Engenharias; Cursos de TI Logística; Biologia; Psicologia; Química; Relações Internacionais; entre outros.

Com duração de um ano, o Programa de Estágio Técnico oferece cerca de 80 vagas para estudantes que estejam cursando a partir do segundo semestre do curso técnico em um dos cursos de Automação; Automação Industrial; Edificações Elétricas; Eletroeletrônica; Eletromecânica; Eletrônica, Eletrotécnica; Instrumentação; Manutenção; Manutenção Mecânica; Mecânica; Mecatrônica; Metalurgia; Plásticos; Química; Química Industrial; Robótica ou Segurança do Trabalho e Soldagem. As oportunidades estão localizadas nas operações industriais do ABC, Cubatão e Paulínia (SP), Duque de Caxias (RJ), Triunfo (RS), Maceió (AL) e Camaçari (BA).

Aberto até o dia 9 de setembro, para participar acesse o site da Braskem.

Raízen

A Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil e licenciada da marca Shell no País, está com inscrições abertas para o Programa Talentos Raízen e oferece mais de 500 vagas para escritórios, terminais de distribuição, aeroportos e usinas em todo o Brasil. As oportunidades são para Estágio, Trainee, Estágio de Verão e Aprendiz para estudantes ou recém formados de qualquer curso.

As vagas são para as mais diversas áreas da empresa, como produção de etanol, açúcar e bioenergia, logística, distribuição de combustíveis, trading, área comercial, recursos humanos, jurídico, finanças, marketing e tecnologia da informação.

Aberto até o dia 9 de setembro, o programa oferece remuneração competitiva, férias remuneradas, auxílio transporte, vale refeição ou refeitório no local, seguro de vida e assistência médica.

Para participar acesse os site da empresa.

Yduqs

A holding de educação em que o grupo Estácio está inserido, abre inscrições para o Programa de Trainee 2020 e oferece oito vagas para estudantes dos cursos de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Marketing, Publicidade e Propaganda, Matemática, Economia, Pedagogia, Psicologia, Ciências Econômicas e Engenharias. Para participar, o postulante deve ter formação de dezembro de 2016 a dezembro de 2019, domínio intermediário do Excel, ter disponibilidade para viagens e ter mobilidade para mudança pós-programa.

Com duração de 12 meses, o programa oferece Programa de Desenvolvimento de Carreira, Vale Transporte, Assistências Médica e Odontológica, Bolsa de Estudos, Gympass, Vale Alimentação ou Refeição e Remuneração compatível com o mercado.

Aberto até o dia 16 de setembro, para participar acesse o site da Page Talent.

CIEE

O CIEE possui novas oportunidades de estágio em todas as regiões da capital paulista. As vagas são exclusivas para estudantes dos cursos de Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Informática, Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico e para cursos da área de Tecnologia.

O valor da bolsa-auxílio varia entre R$500,00 a R$ 1500,00 para período de 4h a 6h diárias. Os candidatos devem ter conhecimento de PHP, SQL, Corel Draw, Photoshop, HTML, JAVA, JAVASCRIPT, Illustrator, Redes Sociais, inglês intermediário e avançado para algumas vagas. Entre os benefícios estão auxílio-transporte, recesso remunerado, vale-refeição e possibilidade de prorrogação e efetivação.

Os interessados devem acessar o banco de vagas no portal do CIEE.