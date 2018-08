Alto escalão

Log-In. Gisomar Marinho (ex-Unidas) assume a diretoria financeiro e de relações com investidor; o novo diretor de terminais é Ilson Hulle (ex-Louis Dreyfus).

Fleury. Com a saída de Viviane Behar, a diretoria de Relações com Investidores do Fleury fica interinamente com Fernando Augusto Rodrigues Leão Filho, diretor de Finanças e Jurídico.

BB. Ênio Mathias Ferreira passa a diretor de governo do Banco do Brasil.

Ticket. Para diretor-geral da Ticket veio Felipe Gomes (ex-Allianz, Oi, Embratel e Shell), com reporte à presidência da Edenred Brasil.

Livelo. Para diretor comercial, a Livelo trouxe Marcelino Cruz, que estava na Elo, também do grupo EloPar.

KPMG. A KPMG contratou o engenheiro agrônomo Kleber De Paulo como sócio diretor da área de agronegócios.

Liq. Marcelo Chianello foi alçado a CEO da Liq, após liderar o processo de rebranding.

GFT. Fabrício Vaz (ex-Resource IT Solutions) chega à GFT como diretor de negócios.

PayU. Eduardo Hansel chega para country manager da PayU, vindo da Mastercard.

Loggi. Francesco Losurdo é o novo diretor de e-commerce da Loggi (ex-Rappi e Oppa Design).

Sonda. A nova área de Business Operations & Improvement da Sonda está com Leopoldo Marroig, como vice-presidente.

Service IT. Laisa Capssa foi promovida de gerente regional a diretora comercial no Rio de Janeiro da Service IT.

BMS. A Bristol-Myers Squibb Brasil tem nova estrutura organizacional. Christina Matteucci passa a comandar Imuno-Oncologia, ela que era da área de Acesso e Relações Governamentais. Esta fica com Roger Miyake, que sai da área Médica, agora com Angélica Dimantas. Outras novidades são Aldemir Cruz como diretor de Strategy & Business Operations e Valéria Ribeiro em Innovative Medicines.

Easynvest. A Easynvest promoveu Fabio Macedo a diretor da área comercial e Alberto Delgado de tecnologia.

Amcom. Vindo da Senior Sistemas, Jefferson Floriano assume a gerência nacional de vendas da Amcom.

Machado Meyer. Ingressa no Machado Meyer Advogados Leonardo Alfradique Martins como sócio tributário no Rio de Janeiro.

Pixeon. A Pixeon, de tecnologia para saúde, anuncia a chegada de Armando Buchina (ex-Totvs, Parmalat e Finch) como vice-presidente de operações; Ricardo Helfer (ex-Totvs) como CFO e Igor Alves (ex-99) como diretor de tecnologia.

