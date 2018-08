Alto Escalão: Abreu vai para o Banco Original

Luana Pavani

Alexandre Abreu, que já foi presidente do Banco do Brasil, está no Banco Original, responsável por varejo. Edilson Jardim (ex-Itaú) chega para a área comercial e Luciano Formozo de Almeida (ex-AG2) para Canais e Inovação.

Sterlite. O novo CEO no Brasil da Sterlite Power é Rui Chammas, que tinha mesma posição na Biosev.

Atlas Quantum. Jorge Charret (ex-Carrefour e Amazon) assume como diretor de Controladoria da Atlas Quantum, fintech de criptomoedas.

Midea Carrier. O CEO da Midea Carrier Brasil, Felipe Costa, ampliará atuação para Cone Sul.

GFT. A GFT contratou Ana Rosa Madeira (ex-Oracle, Capgemini, CTIS e BDO Binder) como diretora de negócios.

AgBiTech. Adriano Vilas-Boas, ex-Syngenta, está na direção geral da AgBiTech na América Latina.

MDS. Marcelo Lopes chega à MDS Brasil como diretor de RH e Operações, enquanto Beatriz Cabral passa a responder por Marketing e Inovação.

Gesto. O novo diretor comercial da Gesto é Júlio Bueno, vindo da Sodexo.

J&J. De VP jurídico, Sergio Pompilio passa a VP para assuntos governamentais da Johnson & Johnson na América Latina.

Sanasa. Pedro Cláudio da Silva ficará interinamente como diretor comercial em substituição a Luiz Fernando Lopes.

GhFly. O novo sócio e CMO da GhFly é Leandro Lorca (ex-Nutrimental e Madero).

Carabao. A diretoria de vendas da Carabao Energy Drinks está com Renato Gianni (ex-Citibank, Exxon e Colgate-Palmolive).

Propz. Danilo Nascimento (ex-Dotz) chega à Propz como novo sócio-diretor.

Giolaser. Sergio Oliveira (ex-Contém 1g e O Boticário) foi contratado como

diretor da Giolaser (Grupo Sorridents).

Mchecon. MChecon contrata Renata Barrichello para novos projetos com foco internacional

500 Startups. O fundo 500 Startups anuncia Itali Pedroni Collini como diretora de operações no Brasil.

Fesa. Christiano Moreno entra de sócio na Fesa Advisory.