Alto escalão: Ana Paula Vescovi vai para o Santander

Ex-secretária executiva do Ministério da Fazenda do governo Michel Temer, Ana Paula Vescovi vai liderar a área de macroeconomia do banco Santander.

GM. Carlos Zarlenga, atual presidente da GM Mercosul, amplia o escopo à frente da GM América do Sul a partir de abril.

Carrefour. José Roberto Meister Müssnich será apoiado na sucessão do Atacadão por Marco Oliveira, que passa de CFO a COO, e Sébastien Durchon, CFO da holding e agora também da divisão.

BlackRock. Carlos “Cacá” Takahashi é o novo country head para o Brasil.

Otis. Júlio Bellinassi assume a presidência para América Latina.

Caixa. Novos vice-presidentes: Luciane Ribeiro para Administração e Gestão de Ativos de Terceiros; Claudio Salituro para TI; Roney de Oliveira Granemann para Gestão de Pessoas; e André Tosello Laloni, Finanças e Controladoria.

Dell. Andrea Correa Baptista (ex-Sage e HP) entra como diretora de marketing. Susep passa a ser comandada por Solange Paiva Vieira (Anac).

Copel. Cassio Santana da Silva foi eleito diretor de Desenvolvimento de Negócios.

Sanepar. A companhia elegeu Elerian do Rocio Zanetti para diretor comercial.

Linx. Ronan Maia é o novo diretor da área de Shopping.

Brasilprev. João Monteiro foi promovido a superintendente de operações de TI e Maurício Macedo, então, passa a liderar a equipe responsável por desenvolvimento de sistemas.

T-Systems. Angelica Vitali assume como managing director no Brasil. Já Alexandre Matte foi contratado como VP de vendas.

Banpará. Paulo Roberto Arévalo Barros Filho torna-se diretor administrativo.

Pif Paf. Paulo Andrade deixa a presidência executiva por motivos pessoais. Luiz Carlos Mendes Costa responde interinamente.

Camil Alimentos. Ex-Ambev e Noble Group, Érika Magalhães chega para comandar Desenvolvimento Humano e Organizacional.

Gocil. Luiz Fernando de Campos é o novo diretor de inovação e tecnologia, e Roberta Lima assume a direção comercial.

Adama. Romeu Stanguerlin, atual diretor de Marketing, foi alçado a CEO Brasil, ao passo que Rodrigo Gutierrez será VP na América do Norte.

CenturyLink. André Telles ingressa como diretor de Vendas de Contas Estratégicas de Atacado para América Latina.

GFT Brasil. Aloysio Ribeiro Neto (ex-Oracle e SAP) chega como diretor de Finanças e Serviços Corporativos.

Indigosoft. Para diretor de produtos, contratou Stefan Wieczorek.

Embracon. Luís Toscano foi promovido a VP de negócios e Silvia Moraes, a VP administrativa.

Concha y Toro. A VCT, filial e distribuidora da vinícola, anuncia Átila Jeunon como diretor comercial.

Nice Actimize. Joel Nunes foi contratado como executivo para América Latina.

Ecoville. Humberto De Biase é seu novo diretor de Operações (COO).

Azul Mob. Fernando Cavalcanti é agora diretor comercial da Azul Mob.

