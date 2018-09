Alto escalão: as principais movimentações executivas da semana

Luana Pavani

No lugar de Martin Secco, para CEO da Marfrig foi escolhido Eduardo Miron, que era vp de Finanças e Diretor de Relações com Investidores. Quem o substitui é Marco Antonio Spada, que estava na tesouraria.

BRF . Rubens Pereira deixa a posição de Diretor Global de Estratégia e Inovação de Óleos Vegetais da Cargill rumo à BRF , onde será VP de Estratégia, Gestão e Inovação. Já Elcio Ito assume a Vice-Presidência de Finanças e de Relações com Investidores. E Leonardo Dallorto , que era Diretor Executivo de Operações Industriais, assume como vp de Planejamento Integrado.

DHL. A DHL Global Forwarding trouxe Eric Brenner para o posto de CEO no Brasil, no lugar de Cindy Haring.

Micro Focus. Marcio Lebrao ingressa na Micro Focus como diretor de segurança, ele que era country manager da Cylance .

Affero Lab. Para CEO da Affero Lab chega Rodrigo Pimentel, ex-Head do Google for Education na América Latina.

Openet . A Openet contratou Vicente Pava ( ex-HP Enterprise) como vice-presidente regional de Vendas para Américas.

Warner. Rodrigo Guimarães é o novo head de produções locais da Warner Bros Pictures e Fox Film do Brasil.

Amcom . Rodrigo Strey assume a diretoria executiva e Claudio Moura ( ex-Servimed e First Data) chega para assumir a vaga de diretor de operações da Amcom .

Wolters Kluwer. Marcelo Lancerotti ( ex-Oracle , SAP, Microsoft e Symantec) assume a gerência de canais e alianças da Wolters Kluwer no Brasil.

Linx. Para diretor de Meios de Pagamento a Linx contratou Rubens Silva (ex-Global Payments e Rede)

AIG Seguros. Edson Souza foi promovido a diretor de produtos da AIG Seguros.

Saint-Gobain. Vivian Marques ( ex-Lego , Nivea, Avon e Suvinil) é a nova diretora de Marketing e Customer Experience da Saint-Gobain Abrasivos para América do Sul.

Orgânica. A aceleradora de negócios Orgânica apresenta sua nova sócia: Andrea Dietrich ( ex-GPA , Netshoes e BRF ).

BDO. A recém criada unidade de marketing digital da BDO tem à frente Daniel Muro

Pontomais . O marketing da Pontomais está com Gabriel Colombo, vindo do Vale do Silício, em São Francisco (EUA).

Fluke . Rodrigo Cunha passa a Gerente Nacional de Vendas da Fluke .

F.biz. Chegam à F.biz Leonardo Gomes ( ex-Leo Bunett ) como novo diretor de mídia, e Talita Zampieri ( ex-Ogilvy ) diretora de estratégia.

(Luana Pavani – Luana.pavani@Estadao.com)