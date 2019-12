Alto escalão: Banco BMG tem nova presidente

Banco BMG alça Ana Karina Bortoni Dias a presidente. Ela era presidente do conselho de administração, cargo que ficará com Ricardo Annes Guimarães, antes membro do colegiado. Ainda foi eleita Eliane Lustosa como membro independente, no lugar de Olga Colpo, agora vice-presidente do conselho. Outra mudança é Marco Antonio Antunes como diretor executivo vice-presidente, antes diretor executivo geral.

Oi. Além do já esperado anúncio de Rodrigo Abreu, antes COO, como CEO no lugar de Eurico Teles, chega Daniel Hermeto, vindo da TIM, para diretor de Suporte ao Negócio.

BV. O banco criou a diretoria de clientes e inteligência de dados, para a qual trouxe Adriana Gomes (ex-Uber e Latam Airlines).

Technos. Daniela Pires foi eleita ao cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores, sucedendo a Miguel Cafruni.

You,Inc. Ex-CFO do Banco Alfa de Investimento, Beny Fiterman chega como diretor financeiro da incorporadora, e Franco Gerodetti (ex-Itaú BBA), como diretor de relação com Investidores.

BBCE. Daniela Faloppa (ex-Banco BMG) foi contratada para a diretoria de TI.

Trimble. Carlos Alberto Pinto Nogueira foi promovido a vice-presidente Global, e José Carlos Ferraz Bueno passa a diretor comercial para a América Latina da divisão agrícola.

Ihara. Torna-se presidente José Gonçalves do Amaral, no lugar de Julio Borges Garcia, que em janeiro será presidente do conselho de administração.

Edenred. Marcia Paulo (ex-Carrefour) assume a diretoria de Finanças.

Massey Ferguson. O novo gerente de Vendas Sênior, Alexandre Stucchi (ex-Pirelli e Sailun), terá atuação nas regiões Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste.

Women in Mining Brasil. Patrícia Procópio (da MP Consultoria) é a presidente, e Cláudia Salles (Ibram), vice.

Sonda. Rodrigo Ladeira (ex-Ingenico) é o novo diretor de Marketing.

Hilton. Klaus Ziller assume como gerente-geral do Hilton São Paulo Morumbi, vindo do Hilton Barra Rio de Janeiro.

Red Hat. Rafael Maglione se junta ao time de Customer Success.

iProspect. O novo diretor-geral no Brasil é Marcelo Petercem Ramos, vindo da Cosin Consulting.

Pay Joy. Wagner Mendonça (ex-Motorola) ingressa como Líder de Desenvolvimento de Negócios da startup americana no Brasil.

TMOV/Sotran. Alexandre Nigri (ex-iFood, Zap) e Rafael Fridman (ex-Repom) entram como Head de Produto e de Pagamentos, respectivamente.

Central de Eventos. Milena Daniel torna-se diretora operacional.

Voxy. Eliane Iwasaki (ex-Return Path) está como vice-presidente de Marketing.

Claranet. Regiane Nóbrega passa a liderar alianças e parcerias.

Digio. A nova head de marketing é Loreta Caporrino, vinda da Honda.

DPZ&T. Foram promovidas a diretoras-executivas de mídia Clara Corrales, Kaline Lessio e Patricia Alves

