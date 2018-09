Alto Escalão: Bayer tem novo presidente no Brasil

Luana Pavani

Arval. A gestora de frotas Arval (do BNP Paribas) promoveu Andrea Falcone a CEO, no lugar de Nuno Silva, agora General Manager para América Latina.

BRB. Oswaldo Serrano de Oliveira tomou posse como diretor de Tecnologia do Banco de Brasília

Solvay. Josimar Fazolare chega para diretor global de negócios de polímeros especiais na América do Sul do Grupo Solvay, substituindo Andreas-Thomas Savvides, que comandará as operações do Canal de Parceiros da Região Emea.

Hypera. A Hypera Pharma contratou Hélio Segouras para liderar Consumer Health (ex-Novartis, Pfizer e P&G), no lugar de Luiz Clávis, que está como VP de Vendas e Marketing.

Icatu Seguros. Vindo do Grupo Porto Seguro, Rafael Caetano Tongnole é o novo diretor de Marketing e Canais da Icatu Seguros.

AIG. A AIG Seguros promoveu Edson Souza a diretor de produtos.

Red Hat. Para gerente de Costumer Success a Red Hat trouxe Cláudia Pereira (ex-Informatica e TransUnion).

Tableau. Adriano Chemin (ex-Oracle) está na Tableau Software como vice-presidente para América Latina.

Signium. Karina Brito é a nova sócia da consultoria Signium, responsável pela área de saúde e farmacêutica.

Shopping D&D. Angela Hirata assume a superintendência do Shopping D&D.

Weplace. Entraram na consultoria Weplace Celso Fugolin e Mario Augusto da Silva, respectivamente, à frente de agronegócios e de serviços financeiros.

Almundo. Tomás González Ruiz ingressa na Almundo como diretor da área de produtos.

Finanças 360º. O CEO da HiPartners Walter Sabini Junior é novo sócio da Finanças 360º.

Sciensa. Chega à Sciensa como diretor executivo Felipe Rodrigues.

Shure. Alexandre Medeiros chega à Shure como gerente de vendas.

