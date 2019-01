Alto Escalão: BB Seguridade tem novo presidente

Luana Pavani *

A presidência da BB Seguridade está com Bernardo Rothe, antes vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do Banco do Brasil. O cargo estava vago desde a renúncia de Antônio Maurano em novembro.

Bradesco. A diretora executiva do Bradesco Denise Pavarina saiu, alegando decisão pessoal. A área de Relações com Investidores, que ela liderava, fica cumulativamente com o VP executivo André Rodrigues Cano.

Eletrobras. O diretor financeiro e de Relações com Investidores da Eletrobras, Armando Casado de Araujo, renunciou. O presidente Wilson Ferreira Junior acumula as funções.

Copel. Daniel Slaviero (ex-SBT) é o novo diretor presidente da Copel.

Electra. Edvaldo Santana, ex-Abrace, será vice-presidente de estratégia e novos negócios da Electra Energy.

Boehringer. Luiz De Marchi foi promovido a diretor da fábrica da Boehringer Ingelheim em Itapecerica da Serra (SP).

OLX. A área de marketing de Imóveis da OLX está sob a liderança de Samia Marçon (ex-Acesso, ZAP Imóveis e Cyrela).

Monte Bravo. O novo sócio da Monte Bravo é Vinícius Bendelá, ex-head de Investment Advisory na XP Investimentos.

Sky. Raphael Denadai (ex-Cinemark) entra na Sky como CFO.

