Alto Escalão: Berenguer vai para a XP

Para expandir o banco de atacado, a XP trouxe José Berenguer do JPMorgan Brasil. Ele será CEO do Banco XP S.A.

Leia Também O cargo de diretor de aprendizado antes, durante e depois da pandemia

JPMorgan. Para suceder José Berenguer virá Daniel Darahem, antes em Hong Kong, que assumirá como Senior Country Officer no Brasil.

CCR. Após renúncia do diretor presidente Leonardo Vianna, assume Marco Cauduro.

Smiles. Hugo Reis de Assumpção assumiu o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores, antes acumulado pelo diretor presidente André Fehlauer.

IRB Brasil. A ex-ministra do STF Ellen Gracie foi eleita para o cargo de conselheira independente.

Embraer. Para presidente e CEO da Aviação Comercial foi escolhido Arjan Meijer, sucedendo John Slattery. Ele era Chief Commercial Officer da divisão.

Banco Fibra. Promoção de Rodrigo Bueno a diretor executivo comercial.

Abrasca. CEO da Cosan, Luis Henrique Guimarães assumiu a presidência do Conselho Diretor da Associação Brasileira das Companhias Abertas, sucedendo Alfried Plöger, que faleceu em abril.

Siemens Gamesa. A fabricante de turbinas de energia eólica anuncia duas contratações: o CFO Rafael Capella (ex-Bauchemie) e Elisabete Gonçalves (ex-Walmart) para diretora fiscal.

Keune. Marcelo Raskin torna-se CEO no Brasil.

EY. A nova liderança da consultoria no Rio de Janeiro fica com Roberto Martorelli, no lugar do sócio Mauro Moreira, que se aposenta.

Pravaler. O novo CFO é Haroldo Carvalho, vindo do Rodobens.

Ball. Eduardo Ducatti (ex-Bemis) é o novo Vice-Presidente Financeiro para a América do Sul, após aposentadoria de Amauri Brassaroto.

Pegasystems. Rafael Lameirão (ex-Salesforce) chega para head de vendas Latam.

Archademy. Ex-Creditas, Felipe Zullino será responsável pelo desenvolvimento da área de serviços financeiros.

Nuveto. Para a recém-criada diretoria de Canais veio Raquel Lopes (ex-Genesys).

Vee Benefícios. Felipe Witt (ex-EmCasa e Whirlpool) entra como CMO.

Global Shopper. Para ampliar o atendimento na Argentina, Colômbia e México começaram, respectivamente, Leticia Cardoso, Eduardo Muñoz e Elizabeth Lopes, que assumem como Business Management nas estruturas locais da agência digital.

* luana.pavani@estadao.com