Alto Escalão: Brumer, ex-Usiminas, está na Mover

Cedae. No lugar de José Bandeira de Mello Junior, o novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores é Alberto Regis Távora.

AGCS América do Sul. Daniel Santos foi nomeado como Diretor Regional de Marine.

ABIA. Eleita nova presidente do conselho diretor Grazielle Parenti, diretora global de Relações Institucionais da BRF.

Catho. Patricia Suzuki (ex-Telefônica) é a nova diretora de Gente e Gestão

Tecnisa. Alexandre Firmo Mangabeira Albernaz assumirá o cargo de diretor de Negócios de São Paulo.

Banco Indusval. Alexandre Teixeira vai assumir interinamente o cargo de diretor de Relações com Investidores, acumulado com a função de diretor executivo. E Carlos Andre Hermesindo da Silva, ex-diretor executivo do Banco Original, assume o cargo de diretor executivo, responsável pela área de Riscos e Finanças.