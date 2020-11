Alto Escalão: Camila Pacheco lidera fábrica da BDF

A primeira mulher na direção da fábrica da BDF no Brasil é Camila Pacheco, que substitui Alex Sobral, agora chefe global de engenharia e investimentos em manufatura.

Nokia. Felipe Garcia (ex-Bemobi) ingressa como Head de Marketing.

Gomes da Costa. Andrea Napolitano (ex-PepsiCo, Lactalis) assume como CEO do Grupo Calvo América Latina, que engloba a marca. Ela sucede a Enrique Orge, que passa a CEO Europa.

Acer. Foi promovido a diretor geral Alexandre Gerardo, antes diretor de operações.

BV. Para a Asset, o banco contratou Marcelo Ferreira (head de produtos e inteligência de mercado) e Ana Maria Côrrea (compliance, controles internos e riscos) e para o Private Banking, Guilherme Araújo.

Brasilseg. O novo diretor comercial e de marketing é João Fruet, vindo do BB USA.

Banco PAN. Vindo do Nubank, Luiz Krempel será superintendente de open banking.

Seguros SURA. Jorge Mejía vem do Panamá para a presidência no Brasil, no lugar de Thomas Batt. Outra nomeação foi a do VP financeiro Daniel Betancur.

PagSeguro. Arthur Schunck, antes diretor financeiro do PagBank, está como diretor financeiro e de relações com investidores. Ele substituirá Eduardo Alcaro, que será diretor de desenvolvimento de negócios.

Ingredion. Foi nomeada presidente no Brasil Guadalupe Franzosi, no lugar de Leopoldo Horle, rumo à operação mexicana.

Grupo Hinode. Ronie Piovezan (ex-Vivo) é o novo diretor comercial.

Davos. Trouxe dois ex-Citibank como managing partners para a área de empresas: Antonio Buchaul e Sérgio Martins.

Vialaser. Marcela Lacerda (ex-Motorola) ingressa como diretora de Marketing para a América Latina.

Wayne. Hector Trabucco (ex-Fluke) assume a vice-presidência para a América Latina.

Driven.cx. Alexandre Marquesi entra como Head de estratégia e Viviane Lusvargui, CTO.

Smartclip. Chega Luciano Rodrigues como account manager.

Plamev Pet. De COO, Pedro Svacina torna-se CEO.

MI Consult IT. A gerente de Planejamento e Estratégia é Priscilla Rezende (ex-Retha, Prudential, Itaú).

