Alto escalão: Cesp tem novo presidente

Na presidência entra Mario Bertoncini, antes diretor financeiro, no lugar de Fabio Zanfelice. Este, por sua vez, sucederá a João Schmidt como presidente do conselho de administração. A diretoria financeira fica com Marcelo de Jesus.

Carrefour. Vindo do Grupo Pão de Açúcar, Luis Moreno é o novo CEO Varejo, no lugar de Jose Luis Gutierrez Perez, agora COO na Itália.

Engie. No lugar de Gustavo Henrique Labanca Novo, presidente da recém-adquirida TAG, entra Guilherme Slovinski Ferrari como diretor de novos negócios, estratégia e inovação. Também foi eleito Marcelo Cardoso Malta como diretor financeiro.

Lenovo. Luiz Sakuma foi promovido a diretor de produtos.

Even. Vinicius Mastrorosa, diretor financeiro e de Relações com Investidores, renunciou.

Assurant. Marcel Giacon (ex-Thinkseg) assume a superintendência de Produtos e Digital da seguradora.

Siemens. Regis Ataides foi promovido a diretor de Canais da Siemens Digital Industries Software.

AGCS. Gustavo Galrão, ex-Argo, entra como diretor de Linhas Financeiras Brasil.

Tibco. Alejandro Couce (ex-Vindicia) é anunciado general manager para América Latina e Caribe.

WPP. Stefano Zunino, antes CEO da J. Walter Thompson na América Latina, é o novo country manager no Brasil, no lugar de Sergio Amado, que decidiu se aposentar.

Astellas. Foi contratada Alessa Costa (ex-Shire) para diretora de sistemas de saúde, no lugar de Deborah Soares, que agora assume a Oncologia/Hospitalar.

Vigor. Eduardo Jakus passa a diretor de Negócios de Queijos.

Movile. Patrick Hruby (ex-Google e Facebook) chega no cargo de Executive in Residence.

VCT. Laís Colla (ex-Arcor) é a nova gerente de marketing do Casillero del Diablo no Brasil.

BRB. A diretoria de crédito e clientes está com Maria do Socorro Gusmão da Silva, antes superintendente de crédito.

Intuit. Flavia Molina (ex-Pfizer, Mars e Nissan) é a nova head de Recursos Humanos.

Central Nacional Unimed. Ex-diretor comercial da Amil, Marcelo Coury será superintendente comercial corporativo.

Catho. Regina Botter (ex-Visa) foi contratada para diretora de operações (COO).

Aloha. Willian Alexandrino lidera o marketing da empresa de cosméticos.

Extreme Digital Solutions. O novo CEO é Gustavo Rabelo (ex-IBM e Oracle), ao passo que o sócio fundador Márcio Moreira se dedica à internacionalização.

Hash. A fintech chamou Ademar Proença Filho (ex-99) para COO.

