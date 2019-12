Alto Escalão: Comando feminino na Intel

Gisselle Ruiz y Lanza foi promovida a diretora geral da Intel no Brasil, no lugar de Maurício Ruiz.

Banco Safra. O economista-chefe Carlos Kawall está de saída.

Epson. Marcelo Madi (ex-Samsung) é o novo diretor de vendas.

iFood. Fabricio Bloisi assume o comando, de forma cumulativa ao de CEO do Grupo Movile, enquanto Carlos Moyses passa a VP corporativo.

Lendico. Marcelo Ramalho é o novo CEO da fintech, vindo do Nubank.

Groupe PSA. Arnaud Ribault torna-se VP sênior de vendas e marketing na América Latina, substituindo Rachid Marzuk, que volta à França.

Aon. Sonia Romeiro (ex-Deloitte) chega para assumir Recursos Humanos.

Concentrix. Foi contratado Fabiano Toller (ex-Teleperformance) como diretor executivo comercial.

DNR. Cassiano Pinheiro ingressa como diretor de negócios e marketing; e Douglas Ferracini chega para liderar operações da unidade Manheim.

Senior. O novo Head Nacional de Canais é Jeangiorgio Bartos (ex-Forbiz).

It’sSeg. Carlos Eduardo Sarkovas responde como diretor comercial.

Wolters Kluwer Health. À frente de marketing está Fabio Miyagawa (ex-Cognizant).

Zoetis. Evandro Poleze assume a liderança de Assuntos Regulatórios e Farmacovigilância.

Trench Rossi Watanabe. Maria Rita Ferragut se junta como sócia ao escritório de advocacia.

Palladium. Paulo Fernandes da Silva assume a direção geral do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, no lugar de Jesus Zalvidea, que irá para Cancún, no México.

Cia. da Consulta. Fernanda Cordeiro (ex-Beautybox e GPA) lidera o marketing.

