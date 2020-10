Alto Escalão: Daniel Bassan passa a CEO do UBS BB

A parceria entre UBS e Banco do Brasil para América do Sul, o UBS BB Investment Bank, tem como CEO Daniel Bassan. Ele era Head de Global Banking no UBS Brasil.

GSK. Vindo da Colômbia, Camilo Tedde é o novo Presidente da divisão Consumer Healthcare no Brasil.

Hinode. Ex-L’Oreal, Erica Pagano é a nova VP de Inovação de Produtos e Branding, no lugar de Alessandro Rodrigues, agora na presidência do comitê de inovação de produtos.

Loft. Carolina Baracat (ex-Spotify) ingressa como VP de Marketing da startup.

CVC. Além de tesouraria e planejamento, João Eduardo Neves responderá também por Relações com Investidores.

Certisign. Felipe Podolano, ex-Microsoft e AWS, assume como diretor de Alianças Estratégicas.

Everis. Renato Gritti (ex-GFT, IBM, KPMG) lidera transformação estratégica.

Solinftec. Britaldo Hernandez, sócio-fundador, que estava como CTO, retoma a posição de CEO no lugar de Rodrigo Iafelice dos Santos,

Hub Fintech. Rodrigo Serto (ex-Getnet) foi contratado como diretor comercial e de marketing.

Amparo Saúde. Normando Bezerra (ex-Revelo) está na posição de Chief Analytics Officer.

Engineering. O Centro de Excelência Lean-Agile, chamado LACE, é liderado por Rodrigo Silva.

HDI Seguros. Ex-Mapfre, Mauricio Galian chega como diretor executivo de produtos e resseguros.

Infracommerce. Foi contratado Fabio Veras (ex-Riachuelo, Nagumo) como CTO.

Generali. Massimiliano Ottochian foi nomeado Head de Fusões e Aquisições.

Botanique Hotel & SPA. Renata Maia Luque (ex-Emiliano e Fasano) é a nova diretora de marketing e vendas.

OYO. A rede hoteleira anuncia como presidente executivo do conselho Ralf Wenzel, que é Managing-Partner do Softbank.

Energy Group. Rafael Jakubowski chega para diretor de Marketing e Comunicação.

Mindbe. Mudanças internas: Thiago de Camargo torna-se Head de Novos Negócios e Grazielle Antenussi, head de Unidade de Negócio.

Lew’Lara\TBWA. Marilu Rodrigues é a nova diretora de criação.

Sicompra. Foi contratado Antonio Mendonça (ex-Lukscolor Tintas e Eternit) como diretor comercial.

Galdino & Coelho Advogados. Entre os novos sócios está Luiz Roberto Ayoub, desembargador aposentado e ex-juiz do TJ-RJ.

Zoox. Para head de Privacidade de Dados e Planejamento foram contratadas Daniela Monte-Serrat Cabella (ex-Exin e In Loco) e Bianca Fernandez Perez (ex-BRMalls), respectivamente. Já em data, BI e Analytics, o head é Rodrigo Junco (ex-In Loco).

Viseu Advogados. Para novo sócio vem Fábio Nieves Barreira na área de direito tributário.

1M2. Luís Paravato torna-se diretor de marketing e produtos.

