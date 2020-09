Alto Escalão: Décio Oddone rumo à Enauta

Com o anúncio de que Lincoln Guardado vai sair da presidência da Enauta, o indicado para substituí-lo é Décio Oddone, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Kimberly-Clark. A operação no Brasil está a cargo de Andrea Rolim, ex-CEO da Divisão de Healthcare da GSK.

Ultrapar. Após renúncia de André Pires de Oliveira Dias como diretor financeiro e de relações com investidores, foi eleito Rodrigo Pizzinatto, atual presidente da Extrafarma.

Sanofi. Rafael Prado, antes diretor de Doenças Raras, torna-se diretor geral no Brasil da Sanofi Genzyme.

Lacoste. Com a saída de Rachel Maia, o posto de CEO Brasil será acumulado por Pedro Zannoni, CEO Latam.

Petronas. Adilson Tunes foi promovido a diretor de Procurement Américas.

Citi. Antonio Junqueira (ex-Vinland Capital) entra como analista para a América Latina dos setores elétrico e saneamento.

Sabesp. No lugar de Paulo Massato Yoshimoto como diretor Metropolitano entra Ricardo Borsari, antes na diretoria de Sistemas Regionais, agora com Monica Porto.

Rhodia. Antonio Leite é o novo responsável pela área de Fibras e Poliamida, cumulativamente à vice-presidência global das áreas de negócios Fenol e Derivados e Solventes Oxigenados.

BRF. Rubens Modena assume a diretoria industrial da Regional Centro-Oeste, deixando a Regional Central com Fabio Loch.

Botmaker. O novo CEO é Julio Zaguini (ex-Google).

Siemens. Daniel Scuzzarello, antes Diretor de Desenvolvimento de Portfólio, é o novo Country Manager da divisão Digital Industries Software para a América do Sul, em substituição a Paulo Costa que se aposenta.

Petlove. Chega para CFO Flávio Teixeira (ex-Ri Happy).

Edenred. Como diretor de Estratégia e Desenvolvimento nas Américas foi contratado Fábio Modolo (ex-Nubank).

Loft. Vindo do Quinto Andar, Lucas Souza será diretor de produtos financeiros.

Eats for You. Duas contratações: Vitor Senador e Simone Ponce, ambos ex-Uber, para os postos de líder de growth hacking e membro do Conselho Consultivo.

Bravo GRC. João Libanori passa a liderar a área de Research.

BrandLoyalty. Lucas Palombo é novo CEO no Brasil, ele que estava no Carrefour como diretor comercial de produtos não-alimentares.

Boehringer Ingelheim. Nova diretora de Legal & Compliance na farmacêutica: Patrícia Gregório (ex-Cardinal Health, Astrazeneca, Baxter).

Stilingue. Alexandre Spengler (ex-Nubank) é o novo Chief Product Officer (CPO).

Yuny. Patrícia Carvalho assume como gerente de marketing da incorporadora (ex-Atlantica Hotels e Vert Hotéis)

Zodiac. Para gerente geral chega Alexandre Seraphim, vindo da Ferring Pharmaceuticals.

Fresenius Medical Care. André Colpas Coutinho (ex-Boston Scientific) está na diretoria de Marketing & Vendas.

Sinog. A entidade de operadoras de planos odontológicos tem novo presidente: Roberto Cury, que é Relações Institucionais da OdontoPrev.

* luana.pavani@estadao.com