Alto Escalão: Embraer vai trocar de presidente

Para presidente e CEO, o indicado é Francisco Gomes Neto, atual presidente da Marcopolo. Por sua vez, Paulo Cesar de Souza e Silva será sênior advisor do conselho de administração até o fechamento do negócio com a Boeing.

Marcopolo. James Bellini, presidente do conselho, acumula a função de diretor-geral.

SoftBank. O SoftBank Innovation Fund, de tecnologia para o mercado latino americano, terá André Maciel (ex-JPMorgan) como sócio-gerente.

Merck. O atual presidente no México, Pedro Galvis vai liderar a operação Brasil, onde também será gerente geral da divisão Biopharma.

Marfrig. Joel Santiago (ex-Sabesp, Tecnocoop e Liberty) é o novo diretor de tecnologia da informação América do Sul.

Oi. Marcelo Leite retorna, agora como diretor de vendas estratégicas para a unidade de negócio do corporativo em SP.

Mitsubishi Electric. Fabiano Lourenço foi promovido a VP da divisão de automação industrial.

Biosev. De membro, foi alçado a presidente do conselho de administração Adrian Gustavo Isman, que substitui Patrick Julien Treuer, agora vice.

Smartclip. Virginia Any (ex-grupo Globo e Abril) chega como diretora geral e sócia no Brasil.

Albaugh. O presidente para Argentina Cesar Rojas também responderá pelo Brasil.

GE Grid Solutions. Fabio Nossaes é nomeado Presidente e CEO na América Latina no lugar de Emanuel Bertolini, atual Chief Commercial Officer global.

Kawasaki Motores. Naoki Kawaguchi está na presidência no Brasil.

Recovery. Wagner Sanches assume presidência, vindo do maior acionista da empresa, o Itaú Unibanco, sucedendo a Flávio Suchek.

BravoGRC. De gerente de vendas, Francisco Rocha foi promovido a diretor comercial Latam.

iFood. O responsável por Experiência do Cliente é Arnaldo Bertolaccini (ex-Mercado Livre).

Plaza Premium. Pamela Stein é a nova gerente-geral no Brasil e América Latina.

TracyLocke. O diretor executivo de negócios Michel Issa será o responsável pela expansão na América Latina. Renato Gomes (ex-Prudential) será head de performance e produtividade dos agentes autônomos da RJ Investimentos, e Cecilia Muller Hermolin (ex-Aon), head da área corporate.

(Luana Pavani – luana.pavani@estadao.com)