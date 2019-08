Alto Escalão: Flavio Pestana à frente da Odgers Berndtson

Flavio Pestana está como sócio e CEO da Odgers Berndtson, em substituição a Luiz Wever, que segue como Managing Partner.

Stefanini. Marcelo Ciasca, antes CEO Latam, volta ao Brasil como CEO, no lugar de Monica Herrero, que assumirá vaga no conselho. A posição Latam fica com Damian Mendez, até então country manager de Argentina e Peru.

Amec. O novo presidente da associação de minoritários é Fábio Coelho (ex-Previc), sucedendo a Mauro Cunha

Coaf. Ricardo Liáo entra no lugar de Roberto Leonel na presidência do conselho, que agora se chama Unidade de Inteligência Financeira.

Prumo Logística. Pedro Parente, Ieda Gomes e Franklin Feder se juntam ao Conselho de Administração.

Outbrain. Antes em regiões da Europa, Julien Mosse passa a diretor administrativo na América Latina.

Polenghi. A nova diretora de marketing é Tatiane Brandão (ex-Danone, Mondelez e Vigor).

Zurich. Roberto Hernández assume como Diretor Executivo de Seguros Corporativos, deixando a de Sinistros para Adriana Heideker.

CTG. Para compliance e gestão de riscos chega Claudio Scatena (ex-Estapar e AES).

Aon. Adriana Zanni foi promovida a líder regional de RH para a América Latina.

PicPay. André Mattos, antes líder de data no Banco Votorantim, entra como Chief Data Officer na fintech.

Megawork. Alberto Freitas (ex-Cast) ingressa como VP de Estratégia e Operações.

Microcity. Antes diretor de Gestão e Finanças, Renato Castro foi promovido a diretor-geral.

Hapag-Lloyd. Luigi Ferrini chega como VP sênior para o Brasil, vindo do Chile.

Kerry. Henrique Villas-Boas reforça a diretoria comercial.

Ramboll. O novo diretor de desenvolvimento de negócios é Aldérico Marchi, com foco em Petróleo e Gás, Energia e Mineração.

Cobb-Vantress. O novo diretor-geral para América do Sul é Shane Sutton.

Recovery. A nova Diretora de Cobrança veio do Itaú Unibanco, Solange Oliveira.

F5 Networks. Marcelo Schunck é o novo gerente de Public Sector & Enterprise Sales.

Souto Correa. Arbitragem e Asian Desk estão com o novo sócio, Luís Peretti.

Cyxtera Technologies. Michael Lopez foi promovido a VP e gerente-geral de Total Fraud Protection.

Royal Enfield. Rod Copes amplia o escopo como presidente para as Américas, incluindo Brasil.

