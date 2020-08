Alto Escalão: Gazaffi vai da Tivit para a Sem Parar

Carlos Gazaffi deixa a presidência da Tivit para assumir a do Sem Parar B2C, que estava interinamente com Armando Netto, CEO do Grupo Fleetcor no Brasil.

Rabobank. Maurício Une (ex-Citigroup) é o novo economista-chefe para a América do Sul e atenderá as áreas de Rural, Wholesale e Markets.

Suez. Federico Lagreca, antes diretor de Desenvolvimento de Negócios, foi promovido a CEO, para substituir Charles Chami, que será transferido para Dubai. Outra novidade é Paulo Bie (ex-OAS) como diretor de operações.

Ipiranga. Francisco Ganzer é o novo diretor de operações, ele que era VP de Alimentos e Ingredientes da Bunge América do Sul. E para o comando da nova empresa Abastece Aí foi destacado Jerônimo Santos, antes diretor de desenvolvimento de negócios e marketing.

EY. Nova sócia da área de Impostos com foco no setor automotivo: Andrea Serra (ex-GM e Unilever).

Easynvest. Camilla Suave é a nova head de recursos humanos, vinda da construtora Vitacon. Já Marcelo Herrero, antes no C6, entra como head de TI.

OTRS. Luciano Oliveira (ex-NSO Group, Moovit) assume as operações Brasil e Portugal.

Axway. Fernando Ferreira chega para liderar Alianças e Canais. Já Julio Fernandes foi promovido a diretor de negócios.

J&J Vision Surgical. O Country Manager Brasil André Eduardo Santos torna-se diretor da Unidade em Latam.

Maersk. O brasileiro Jean Stoll foi promovido a Head Global de Proteínas e Laticínios.

T-Systems. A nova área de Canais e Alianças ficará sob o comando de Flavia Spadafora, antes diretora de contas globais do segmento automotivo.

Neoway. Anuncia a contratação do CFO, Rafael Karkle, vindo da Unilever. Andrew Campbell, que acumulava a função, agora se dedica a Investor Relations and Financial Strategy.

Everis. Alejandro Morán assume a posição de sócio responsável pelos setores de Seguros e Saúde no Brasil, ele que é sócio global dos setores Público e de Saúde e também de Seguros nas Américas.

PicPay. Para vice-presidente de Marketing e Growth ingressa Phillip Klien (ex-OLX).

Inner Circle. Para gerente de marketing no Brasil foi contratada Ximena Buteler, ex-Red Bull.

Global Shopper. Martina Azevedo passa a COO da agência de digital commerce.

Trench Rossi Watanabe. Marcos Kawasaki retorna à banca, agora como diretor de operações.

MPD Engenharia. Troca na presidência: Milton Meyer assume a construtora e incorporadora e Mauro Dottori vira presidente do Conselho de Administração.

Deloitte. Aldo José Moscardini Neto, Lucas Gôuvea e Rafael Nogueira chegam como sócios da área de Financial Advisory Services, vindos da Localize, e com isso a consultoria inicia o serviço de asset tracing.

Acrefi. Luis Eduardo da Costa Carvalho, da Lecca Financeira, está como presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, no lugar de Hilgo Gonçalves.

