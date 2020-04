Alto Escalão: Gerdau tem novo presidente do conselho de administração

Guilherme Johannpeter passa a liderar o colegiado, substituindo Claudio Johannpeter, que passa a vice.

Bradespar. O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, foi eleito presidente do colegiado até a próxima assembleia geral, no lugar de Fernando Jorge Buso, que segue como diretor-presidente e membro do conselho.

Siemens Healthineers. Paulo Pontes Araújo (ex-Abbott, Medtronic, GE) é o novo diretor da área de Ultrassonografia para América Latina.

Airbus. Víctor De La Vela assume como head de Defence and Space para América Latina trocando de posição com Christophe Roux, que assume como Head de Crescimento de Negócios de Serviços.

Mitsubishi Electric. Para presidente foi escolhido Hiroyuki Mizutani, no lugar de Koji Miyashita, que retorna ao Japão.

Merck. Paolo Carli assumiu a posição de Vice-Presidente Regional dos Negócios de Biopharma na América Latina.

EY. Para líder de Diversidade & Inclusão chega Djalma Scartezini, que é também diretor da REIS (Rede Empresarial de Inclusão Social).

Sanofi Genzyme. Na diretoria médica de Doenças Raras e Neurologia está Daniela Carlini (ex-AstraZeneca, Chiesi e Roche).

GFT. Suzan Barreto (ex-Santander) ingressa como diretora de negócios.

Guardian Glass. Renato Poty torna-se Country Manager.

Messe München. Para diretor geral no Brasil foi nomeado Rolf Pickert (ex-Brasbauer).

Unipar. Ex-Braskem, Alexandre de Castro entra como diretor comercial de PVC.

Engineering. Quem assume a área comercial para o setor de Utilities é Pedro Scarpim (ex-Fundação Ezute).

Albaugh. O novo diretor de marketing e desenvolvimento de produtos é José Geraldo Martins.

Nexodata. Cesar Giannotti e Rodrigo Grigol, ambos ex-Philips, entraram como COO e diretor de originação, respectivamente.

MCI. Foi promovido a Managing Director Igor Tobias, antes diretor corporativo. Andre Carvalhal fica como CFO.

Shoppings Center Norte e Lar Center. Guilherme Marini assume o cargo de diretor executivo.

Veirano Advogados. Paulo Fernando Campana Filho é o novo sócio de Insolvência e Reestruturação.

* luana.pavani@estadao.com