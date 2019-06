Alto Escalão: Hélio Magalhães assume o conselho do BB

O ex-presidente do Citi Brasil Hélio Magalhães foi escolhido para presidente do conselho de administração do Banco do Brasil. O vice é Waldery Rodrigues, secretário especial da Secretaria da Fazenda do Ministério da Economia.

Elektro Redes. Após renúncia apresentada por Giancarlo Vassão de Souza, os cargos de Diretor Presidente e Diretor Executivo de Operações ficam com Antonio Sergio Casanova.

Gol. Antes diretora de marketing da Smiles, Loraine Ricino assume o mesmo posto na companhia aérea.

Itaipu. Na diretoria técnica executiva está Celso Villar Torino, há 30 anos na casa.

Volvo Car. Camila Mateus foi promovida a head de Marketing.

FranklinCovey. O novo COO é Leonardo Chamsin, após dois anos como conselheiro financeiro.

Kroll. Ex-KPMG, Rubens Alencar entra como diretor sênior de investigações financeiras no Brasil.

Equinix. O novo presidente para as Américas é Jon Lin.

Thymos Energia. Alexandre Viana (ex-CCEE) é o novo sócio e diretor da área de consultoria.

Marsh. Foram promovidos Sergio Caron a diretor para Transportes, Cascos Marítimos, Portos & Terminais e Aeronáutico, e Mariana Willi, em Multinational Client Services.

CoApps. Pupo Neto (ex-Boticário, Nissan, UOL e OLX) está como CEO da startup sueca de segurança.

CAM-CCBC. Patricia Kobayashi foi alçada a secretária geral, e Luíza Kömel assume como adjunta.

Spark. A nova diretora comercial é Fernanda Massa.

Publicis. Maurício Almeida é o vice-presidente de mídia.

* luana.pavani@estadao.com