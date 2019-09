Alto Escalão: Ilan Goldfajn vai para o Credit Suisse

O ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn será presidente do conselho do Credit Suisse no Brasil a partir do dia 16.

Groupe PSA. Itamar de Souza dirige o polo industrial em Porto Real (RJ), passando o posto de VP de Qualidade América Latina para Maria Célia Zikan, que era de projetos.

Magazine Luiza. O marketing ficou dividido, parte com Ana Paula Rodrigues e parte com Rafael Montalvão (e-commerce).

Banco Pan. O novo presidente no lugar de Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto é Carlos Eduardo Pereira Guimarães, atual diretor financeiro e de Relações com Investidores.

RB Capital. Entra de sócio Mauro Tukiyama, que foi head de Renda Fixa do Bradesco.

Alitalia. Ex-CWT, Nelson de Oliveira é o novo country manager no Brasil.

Mundo Verde. Cláudia Abreu (ex-Kipling) assume como CEO.

Philips. André Toledo foi promovido a general manager de Health Systems, ele que era gerente de marketing sênior.

Boehringer Ingelheim. Marcello Scattolini (ex-Roche) chega para dirigir assuntos corporativos.

L’Oréal. A divisão de Produtos de Grande Público está sob a direção de Marcelo Zimet, antes head na Argentina.

Nufarm. Mario Drehmer passa de gerente de herbicidas a gerente de mercado de pastagem na América Latina, e sua função anterior fica com Murilo Borges. Para a gerência de tratamento de sementes foi contratado Wagner Seara (ex-UPL).

Tivit. Daniel Galante (ex-Claranet) entra como diretor de Public Cloud e Growth Business.

Amparo Saúde. O dr. Gentil Jorge Cattapreta (ex-Hamsa Digital) assume como diretor de relações com o mercado.

Abia. Níveo Maluf (Bunge) foi nomeado presidente do conselho diretor no lugar de Flavio de Souza (Nestlé).

luana.pavani@estadao.com