Alto Escalão: Itaú altera comando em atacado

Luana Pavani

Como Eduardo Vassimon , diretor-geral do Banco de Atacado, atingiu a idade limite para o exercício do cargo, o Itaú Unibanco elegeu como seu substituto a partir de janeiro o atual vice-presidente de Controle de Riscos e Finanças, CFO e CRO , Caio Ibrahim David. Essa função ficará com Milton Maluhy , hoje presidente do Itaú CorpBanca .

Swiss Re. A Swiss Re Corporate Solutions México terá um presidente brasileiro: Newton Queiroz, até então responsável para a América Latina.

Carrefour. O Carrefour Brasil anuncia Edouard de Chavagnac como vice-presidente do Conselho de Administração, em substituição a Franck Tassan .

Funcesp. Walter Mendes deixou a presidência da Petros para liderar a Funcesp.

Petros. O diretor de Investimento, Daniel Lima, acumulará a função de presidente interino.

Randon. Paulo Prignolato , que era diretor financeiro e de Relações com Investidores da Biosev , será CFO da Randon, de modo que Daniel Randon, que acumulava a área de Finanças, segue na vice-presidência.

CVM. Carlos Rebello retorna à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), como diretor.

AES Tietê. Para diretor de inteligência de mercado, a AES Tietê nomeou Claudy Marcondes.

CCR. Marcelo Boaventura assume o comando da CCR ViaOeste e CCR Rodoanel.

Audi. Para a recém-criada diretoria de Comunicação, Marketing e Relações Públicas da Audi do Brasil chegou Cláudio Rawicz (ex-grupo FCA e Renault).

Decolar.com. Bruna Milet ( Ex-Comgás , Smiles e Allpoints ) assume o Marketing da Decolar.com.

Atlas Quantum. Sergio Ricupero ( ex-Claro , IBM, Módulo) ingressa na fintech Atlas Quantum como diretor de Segurança da Informação.

Opty . Ex-diretor de desenvolvimento de negócios da Kroton , Luiz Felinto Cruz é o novo diretor de Planejamento Estratégico do Grupo Opty .

Unipar Carbocloro. Vindo da Votorantim Cimentos, Mauricio Parolin Russomano será diretor executivo comercial da Unipar Carbocloro.

Dow. A Dow colocou Daniella Souza Miranda como vice-presidente comercial para área de Plásticos na América Latina, no lugar de Paloma Alonso, que assume a diretoria global de Aromatics .

ManpowerGroup . Dois novos diretores na ManpowerGroup : Wilma Dal Col para RH e Maurício Nagy, no comercial.

(Luana Pavani – luana.pavani@Estadao.com)