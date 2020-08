Alto Escalão: Ivan Monteiro vai para o Credit Suisse

Ex-presidente da Petrobras, Ivan Monteiro é o novo Vice-Chairman do Investment Bank. Viviane De Paula (ex-Carrefour) assume a diretoria de Recursos Humanos do Credit Suisse.

Bayer. Para suceder Gerhard Bohne, a Bayer promoveu Malu Nachreiner a líder da Divisão Crop Science no Brasil. Agrônoma, ela estava no marketing para a América Latina, que fica com Luis Offa, junto com Estratégia Regional de Negócios.

Embraer. Na divisão Aviação Comercial, Martyn Holmes torna-se chief commercial officer (CCO), enquanto Cesar Pereira, que estava em Cingapura, vai liderar Europa, Oriente Médio e África. E Raul Villaron, que comandava estas duas últimas regiões, será diretor da Ásia-Pacífico. Para Américas o diretor é Mark Neely.

Rico. Betina Roxo, antes analista de ações da XP Investimentos, torna-se estrategista-chefe.

GuardeAqui. Mariane Wiederkehr é a nova CEO, vinda da brMalls.

Agrotools. Para a recém-criada divisão financeira foi contratado André Glezer (ex-Arlon/ Continental Grain).

Domino’s Pizza. À frente de marketing e venda (CMO) no Brasil está Flavia Molina (ex-Rede Globo).

Locaweb. Para gerente executivo de engenharia de produtos chega Patrice Ramos (ex-Gol).

Lopes. O novo diretor executivo de Digital é Joaquim Torres (ex-GymPass).

Demarest. Erika Braz (ex-Trench Rossi Watanabe) ingressa como diretora de controladoria.

Localfrio. Novos diretores para áreas comercial e financeira: Piero Grassi Simioni e Ana Paula Romantini, respectivamente.

Qintess. Thaís Trapp foi promovida a diretora de marketing para o Brasil e América Latina.

Eureca. Carolina Utimura foi promovida a CEO da consultoria, no lugar de Douglas Souza, que parte para outro desafio no Grupo Anga. Já Ana Paula Carange (ex-IBM) chega como COO e Gustavo Valverde (ex-EloGroup), CFO.

ABPS. A Associação Brasileira de Proteína Animal troca de comando. No lugar de Francisco Turra, assume o atual diretor-executivo, Ricardo Santin.

