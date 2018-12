Alto Escalão: Marcelo Castelli troca Fibria por Votorantim

Por Beth Moreira*

Com a combinação das operações com a Suzano, o presidente da Fibria, Marcelo Castelli, assumirá a posição de CEO Global da Votorantim Cimentos em 1º de fevereiro.

Rumo. João Alberto Fernandez de Abreu será o sucessor de Julio Fontana na presidência.

JBS. A JBS anunciou a contratação de Guilherme Cavalcanti como Chief Financial Officer Global e diretor de Relações com Investidores.

Vale. Hugo Barreto assume a nova diretoria de Investimento Social da Vale.

Carrefour. O Carrefour Brasil contratou João Senise como vice-presidente de Gestão de Pessoas a partir de janeiro, no lugar de Sylvia Leão.

Novartis. Mohamed Metwally assume como diretor da divisão de Medicamentos Inovadores (Farma) no País. Já Júlia Ruback Fernandes Pirola será diretora de RH do Grupo Novartis Brasil, acumulando a diretoria de RH da divisão de Medicamentos Inovadores (Farma).

Arcos Dorados. David Grinberg é o novo Vice-Presidente de Comunicação Corporativa e de Relações com Investidores da Arcos Dorados para a América Latina. A empresa é a maior franquia independente do McDonald’s no mundo.

Secovi-SP. O vice-presidente de assuntos institucionais do Sindicato de Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Basílio Jafet, assumirá a presidência da instituição no lugar de Flávio Amary, que deixará o cargo para comandar a Secretaria de Habitação no governo de João Doria (PSDB).

Brain. O conselho do Brain – Instituto de Ciência e Tecnologia, fundado pela Algar Telecom, anunciou Zaima Milazzo como nova presidente.

Pixeon. Armando Buchina assume a cadeira de CEO.

