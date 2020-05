Alto Escalão: Marcos Troyjo será presidente do banco dos Brics

O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais Marcos Troyjo será presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco dos Brics, a partir de julho. O economista Roberto Fendt o substituirá.

Leia Também Encarar a vida adulta em meio a desastres econômicos deixa cicatrizes duradouras

Mercedes-Benz. A partir de agosto, Philipp Schiemer passa a CEO da Mercedes-AMG. Ele é atualmente presidente da montadora no Brasil & CEO América Latina, cargo que ficará com Karl Deppen.

Agibank. O banco digital traz Thiago Souza Silva, ex-Caixa Cartões, para ser diretor de Relações com Investidores.

XP Private. Chegam Roberto Schott, Antônio Sá e Samir Abras para os escritórios de Miami, Lisboa e Belo Horizonte, respectivamente.

Banco PAN. Fabio Jabur (ex-Banco Votorantim) ingressa como CDO (Chief Data Officer), à frente de dados, Marketing e CRM.

Tivit. Foi contratado Felipe Kraus (ex-ThoughtWorks) como diretor de negócios em Digital Business.

VTEX. Renato Goulart (ex-Facebook e Microsoft) é o novo diretor de parcerias.

Qualicorp. Frederico Oldani (ex-Alliar) é o novo diretor Financeiro e de Relações com Investidores, posição que estava interinamente com Elton Carluci, VP comercial, de inovação e novos negócios. Já Alessandro Courbassier retorna, agora como superintendente comercial no RJ e região Sul.

Condor. A nova diretora de Marketing é Fernanda Djanikian, vinda da Henkel.

Sompo Saúde. O médico Fernando Leibel ingressa como diretor executivo.

Radix. Daniella Gallo torna-se diretora de Gente e Gestão.

Clarios. Adriano Stefanini foi nomeado diretor de vendas para o segmento de equipamentos originais.

Dias Carneiro. Paula Seabra Carvalho Reis (ex-Cleary Gottlieb e Machado Meyer) entra de sócia em societário, Fusões e Aquisições e Mercado de Capitais.

Mourão Campos. Na área tributária o novo sócio é Marco Antônio Junqueira de Arantes.

* luana.pavani@estadao.com