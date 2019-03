Alto escalão: Maria Silvia sai do dia a dia do Goldman Sachs

Luana Pavani *

Maria Silvia Bastos Marques não mais será presidente e CEO do banco Goldman Sachs no Brasil, mas presidente do conselho consultivo.

Minerva. Eduardo Puzziello deixará o cargo de diretor de Relações com Investidores para assumir a diretoria financeira da Athena Food, subsidiária no Chile.

Pfizer. Após mudanças de lideranças, o presidente no Brasil, Carlos Murillo, também responde como líder da Pfizer Grupo Biofarmacêutico.

Abecs. Pedro Coutinho, CEO da Getnet, torna-se diretor-presidente da associação de meios eletrônicos de pagamento para o biênio 2019-2021, sucedendo a Fernando Chacon, CMO do Itaú Unibanco.

Edenred. O presidente no Brasil, Gilles Coccoli, também vai comandar as operações nas Américas como COO.

Symantec. Marcio Lebrao é o novo Country Manager da Symantec, ele que teve a mesma posição na Cylance.

Julius Baer. O banco contratou Esteban Polidura (ex-UBS) como chefe de coordenação de soluções e produtos de investimento na América Latina.

Mercado Livre. Luis Paulo Santos (ex-Lojas Renner) chega como diretor da área de classificados substituindo Caio Ribeiro, que agora responde pela unidade na América Latina.

Roche. Marcelo Oliveira retorna, agora como diretor da unidade Foundation Medicine no Brasil, substituindo Matheus Vieira, que foi para a sede na Suíça.

Volvo Cars. Luis Rezende, presidente no Brasil, amplia escopo para América Latina.

Mongeral Aegon. Para a vice-presidência do recém-criado conselho consultivo, a seguradora trouxe Marco Antonio Gonçalves, vindo do Grupo Bradesco.

ALD Automotive. Entra Erika Braz como CFO, e Leandro Izar Rodrigues é promovido a diretor regional de RH Latam.

Ibá. O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung será presidente da associação que representa a indústria de árvores.

Açotubo. Vinicius Bassi assume a gerência comercial da divisão de tubos e aço carbono.

Fibracem. Promoção de Carina Bitencourt a CEO.

Cipher. David Tudino passa a diretor de Serviços Gerenciados de Segurança da Informação (MSS), e Wesney Bolzan assume Segurança e Integração de Sistemas.

EY. Marcos Sêmola (ex-Atos e Shell) é o novo sócio para cibersegurança.

Pipefy. Ex-Movile, Igor Azevedo Alves entra como CTO (Chief Technology Officer).

Vigilantes do Peso. O comando no Brasil está com Marcello Ursini, ex-CEO da Filóo.

Ecoville. A Ecoville trouxe e Lineu Bueno (ex-Bombril) para diretor industrial.

Pif Paf. Paulo Andrade deixa a presidência executiva por motivos pessoais. Luiz Carlos Mendes Costa responde interinamente. E para gerir RH chega Daniela Santiago.

Trigg. Foram contratados Wellington Alves (ex-Wecash) como Head de Risco e Operações e Cláudio Naletto (ex-Fidelity) como Head de Finanças e Administrativo.

Lavô. Patrícia Bastos está à frente das operações da startup.

* luana.pavani@estadao.com