Alto Escalão: Marisa Lojas tem novo CEO

Foi alçado a presidente Marcelo Ribeiro Pimentel, antes vice-presidente de vendas e operações, sucedendo a Marcio Goldfarb, que estava interino desde a saída de Marcelo Araújo.

Petrobras. Após renúncia do diretor executivo de Governança e Conformidade, Rafael Mendes Gomes, alegando razões pessoais, tem início novo processo seletivo.

Itaú Unibanco. André Gailey assume a presidência do banco no Paraguai, ele que era diretor comercial de Corporate e Nicho Imobiliário no Itaú BBA.

Helibras. Jean-Luc Alfonsi foi promovido a presidente, no lugar de Richard Marelli.

BRB. Com a destituição de Pedro Antônio Estrella Pedrosa do Cargo de diretor Financeiro e de Relações com Investidores, foi indicado ao cargo Sergio de Jesus.

Linx. Alexandre Kelemen assume Relações com Investidores, ao passo que Pedro Holmes Monteiro Moreira segue como VP de Finanças.

EY. O novo líder para o escritório de Brasília é Alexandre Fernandes.

Transfero. Ex-BTG Pactual, Conrado Sandim integra o time de sócios da gestora de ativos digitais.

ISA Cteep. O novo diretor financeiro e de Relações com Investidores é Alessandro Gregori Filho, ex-CPFL Renováveis.

Serasa Experian. Para o RH Brasil e América Latina chega Flavio Balestrin, vindo da Totvs.

Chr Hansen. Alberto Inoue (ex-Boehringer Ingelheim) assume como head da unidade de negócios de saúde animal no Brasil.

Commvault. O country Manager Bruno Lobo assume também o comando na região do Cone Sul.

Xerpa. John Delaney chega para diretor de operações (COO) no Brasil, vindo da SouthRock Capital.

Zeeng. Foi contratado Paulo Henrique Gomes (ex-Socialbakers e Quinly) como Head of Growth da startup.

TozziniFreire. A banca amplia a equipe de tributário com a chegada de Thiago Medaglia (ex-Cascione Pulino Boulos e Felsberg).

Urbano Vitalino. Renato Saraiva, ex-procurador do Trabalho e escritor, entra de sócio na área trabalhista.

BeeTech. A fintech contratou como vp de engenharia Gustavo Sanchez.

Poupafarma. Ricardo Godoy (ex-Centauro) assume a gerência executiva jurídica.

Lefosse Advogados. A nova sócia Ludmila Groch veio do Tozzini Freire.

Movimento Brasil Digital. O advogado Thiago Camargo é o novo CEO do Movimento Brasil Digital (MBD).

Finocchio & Ustra. Guilherme Cremonesi assume como sócio.

Umclube. Rafael Dias (ex-Finxi, Stone) ingressa como sócio e COO.

Contato: Luana.pavani@Estadao.com