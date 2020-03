Alto Escalão: Microsoft tem novos líderes

Alessandra Karine foi nomeada líder de setor público da Microsoft. Em seu lugar ficou Rodrigo Paiva com marketing & operações. Já Diego Micheletti voltou de Dubai e responde por desenvolvimento de negócios para Setor Público, Saúde e Educação, junto com projetos em Inteligência Artificial. Fernando Mattoso Lemos, ex-vp de Tecnologia e Digital da Natura, chega para a área de Sucesso do Cliente. E Claudio Makarovsky (ex-Emerson) é o novo diretor de Indústria, baseado no Rio de Janeiro.

500 Startups. Entra de sócio no fundo de venture capital Flávio Dias, ex-CEO da Via Varejo.

Petrobras. A partir de maio haverá uma diretoria de logística, para a qual foi eleito André Chiarini, antes assessor da presidência para essa área. Já a diretoria de Assuntos Corporativos foi extinta, com a dispensa de Eberaldo de Almeida Neto.

Austral. Rafael Gama assume a recém criada diretoria comercial da seguradora.

SonicWall. O country manager Brasil Arley Brogiato acumula América Latina.

ArcelorMittal. Fábio Paiva Scárdua foi promovido a diretor de finanças e governança, riscos & compliance Longos LATAM. Já Gustavo Canaan tornou-se diretor de vendas corporativas de aços longos.

Merck. Foi contrata Tais Ramadan como diretora de Acesso ao Mercado, Preços, Relacionamento com Governo e Vendas Institucionais para especialidades, vinda da Amgem.

Proxismed. Rodney Andrade ingressa como diretor de operações.

Gi Group. O primeiro CEO brasileiro da multinacional de RH é Carlos Martins, no lugar de Paulo Canoa, que assume o Reino Unido.

Localfrio. Eduardo Takata e Denise Gomes chegam como diretor de operações e gerente executiva de gente & gestão.

Marfrig. Miguel Gularte é presidente da operação América do Sul e da Marfrig SA. Eduardo Miron deixa a empresa.

* luana.pavani@estadao.com