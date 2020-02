Alto Escalão: mudança na Unisys

Mauricio Cataneo, antes VP e CFO América Latina da Unisys, agora responde também como General Manager Brasil, em substituição a Eduardo Almeida (atual Indra).

Camargo Corrêa Infra. O novo CEO é Marcelo Cordaro, que acumula a presidência do conselho de administração. Ele substitui Januário Dolores, agora consultor estratégico de operações do conselho.

Volvo Car. João Oliveira volta à empresa e ao posto de diretor geral de operações e inovação.

C&A. Ex-Iguatemi, Roberta Noronha chega para diretora de Relações com Investidores.

VW Caminhões e Ônibus. Mauricio Rodrigues (ex-Gestamp Group) chega como CFO, no lugar de Paulo Barbosa.

M.Dias Branco. Gustavo Theodozio (ex-Biosev) está como VP de Investimentos e Controladoria.

TIM. Para diretor comercial na regional São Paulo foi nomeado Bruno Vasconcellos.

Casafy. Cristo Pajust é o novo diretor de operações do portal.

BS2. Robson Dantas assume como Diretor Executivo do banco digital.

Breton. Como CEO, a família fundadora escolheu André Rivkind, que sucede o pai, Marcel.

Trigg. Wellington Alves é o novo CEO da fintech, antes Head de Risco e Operações.

Grupo Movile. Luciana Carvalho foi promovida a VP de Gente e Gestão.

Ecolab. Orson Ledezma amplia o escopo, respondendo além de Brasil pela vice-presidência na América Latina.

SMZTO. A holding de franquias anuncia Daniel Gouvêa como diretor comercial, vindo da CVC.

MAM. Antes diretor de vendas, Leandro Bazello foi alçado a diretor geral, substituindo Jorge Pasquotto, agora VP de estratégia e assuntos corporativos.

Eventbrite. Nova diretora geral para América Latina é Beatriz Oliveira, antes head de marketing.

Infobip. Yuri Fiaschi passa a VP de vendas e membro do board.

FDTA. A britânica Financial Data and Technology Association anuncia Bruno Diniz (cofundador da Spiralem) líder para América do Sul.

AMPRO. Alexis Pagliarini assume a presidência executiva da Associação de Marketing Promocional/Live Marketing.

Sanofi Genzyme. O novo diretor de oncologia é Fabio Garcia.

Natulab. O novo diretor de Supply Chain é Rodolpho Brugugnolle (ex-Cellera Farma).

Wyndham. A rede hoteleira contratou o diretor de operações Hiram Della Croce para Brasil e Bolívia e promoveu Fernanda Brunetta a diretora de Aberturas e Integração América Latina e Caribe.

Seal Telecom. Jaime Knoblich assume a nova unidade de negócios especializada em sistemas de segurança para condomínios.

DPZ&T. Chega Laura Esteves como diretora-executiva de criação, vinda da Y&R.

grupoGBI. António Andrade foi contratado como diretor de Operações e líder de Managed Services.

* luana.pavani@estadao.com