Alto Escalão: mudanças na Cosan

Luis Henrique Cals assume o comando da Cosan e Cosan Logística. Ricardo Mussa passa à presidência da Raízen Energia e Raízen Combustíveis.

Rappi. Vindo da Cielo, Sergio Saraiva está à frente da startup colombiana Rappi no Brasil.

Frigol. Marcos Câmara assume o comando a Frigol, em substituição à Luciano Pascon que fica no cargo até o final de fevereiro.

Caixa Seguridade. A Caixa Econômica Federal aprovou a indicação de João Eduardo de Assis Pacheco Dacache para assumir o posto de diretor-presidente da Caixa Seguridade.

Linx. Ramatis Rodrigues foi eleito para a direção de Relações com Investidores da Linx, no lugar de Alexandre Kelemen.

Itaú BBA. Marcos Cavagnoli chega para a posição de diretor de Cash Management.

Elo. Valter Gonçalves Nunes vai para a bandeira de cartões Elo, onde assumirá a área de Negócios com Emissores e Produtos.

FX. Flávia Pini é a nova CEO da FX Retail Analytics.

Mandaê. Bruno Noale chega como vice-presidente comercial e operações da plataforma logística. Vitor Carvalho será vice-presidente financeiro e Ana Mantovani a vice-presidente de produtos.

Volkswagen. Matthias Michniacki é o novo vice-presidente de Desenvolvimento do Produto e Baureihe da Volkswagen do Brasil e Região SAM (América do Sul).

Líder. Anderson Markiewicz é o novo diretor de vendas e aquisições de aeronaves da Líder Aviação.

Credit Suisse. Mauricio Cepeda chega ao banco como analista responsável pela cobertura de Saúde e Educação para a América Latina.

Carrefour. O vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Carrefour Brasil, Stephane Engelhard, assumirá a presidência da Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) em março, sem deixar seu posto na varejista.

International School. Marcela Lacerda reforça o time como diretora de Marketing e Experiência do Cliente. Milena Hama assume como diretora financeira e Ana Paula Macitelli como diretora de Estratégia e RH.

Telebras. André Luís Gomes Monteiro tomou posse como Diretor Administrativo Financeiro, em substituição à Antônio José Mendonça de Toledo Lobato. Rodrigo Martins Prates é o novo diretor de Relação com Investidores, acumulando a diretoria de Governança.

GE. A GE Healthcare anuncia Dayane De Santi para líder de Operações e Experiência do Cliente.

Ri Happy. Emilia Velloso é a nova diretora marketing do Grupo Ri Happy.

Órama. Carlos André Eyer assume a diretoria de marketing da Órama.

