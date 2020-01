Alto Escalão: Natura define cúpula após Avon

Consumada a aquisição da Avon Products, a Natura & Co terá como principal executivo Roberto Marques, atual presidente executivo do conselho de administração. À frente da Natura & Co América Latina o CEO será João Paulo Ferreira e, para Avon (excluindo AL), foi escolhida Angela Cretu, que liderava essa marca na Europa Central.

Santander. Conrado Engel deixou o banco, ele que já havia passado pela diretoria e estava como conselheiro. E José de Paiva passou a vice-presidência executiva de tecnologia e operações para Ede Viani, mas segue como membro do conselho.

BB. Walter Malieni Junior retorna aos negócios de atacado do Banco do Brasil, após um ano na presidência da Brasilprev. Já Mauro Ribeiro Neto passa a VP corporativo, ele que era assessor especial do presidente do banco.

Porto Seguro. A área de Relações com Investidores passou para Celso Damadi, atual VP de Finanças, Controladoria, Investimentos e Planejamento. Antes, estava com Marcelo Picanço, que segue como vice-presidente de seguros.

EDP Brasil. O novo diretor vice-presidente de Redes será João Manuel Brito Martins, atualmente diretor de Distribuição e Comercial da EDP Espírito Santo. Ele assume a partir de março, substituindo Michel Nunes Itkes.

CCR. Waldo Leskovar (ex-CFO da Spic Brasil) assume como diretor financeiro e de Relações com Investidores em substituição a Arthur Piotto Filho.

Smiles. O presidente André Fehlauer passa a responder por financeiro e Relações com Investidores devido à renúncia do diretor Marcos Antonio Pinheiro Filho.

BRB. Luiz Carlos Formigari, antes chefe de gabinete da presidência da Caixa, começa como diretor de serviços e produtos.

Fundação Toyota. A nova presidente é Viviane Mansi, cumulativamente à diretoria de Comunicação, Relações Públicas e Sustentabilidade da montadora para a América Latina.

Entravision. Carolina Zaccaro foi escolhida para liderar a operação da empresa de mídia americana no Brasil.

Lojas Avenida. A nova diretora de compras do Grupo Avenida é Patrícia Alves Nina, vinda do Big (ex-Walmart).

Abesco. A Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia elegeu presidente Frederico Rocha de Araújo para o biênio 2020/2021.

Demarest. A banca anuncia Marc Stalder (ex-Koury Lopes Advogados) como novo sócio para a equipe de imobiliário.

