Alto Escalão: Novo CEO na BMG Corretora de Seguros

Renato Terzi, que era CEO da GR1D, assume o posto de CEO da BMG Corretora de Seguros, empresa fruto da parceria entre Wiz e BMG.

Leia Também Retrospectiva: o ano de 2020 no mundo da carreira e do trabalho

BRF. Mariana Modesto foi promovida a diretora de sustentabilidade.

Eletrobras. O presidente do conselho de administração José Guimarães Monforte renunciou, por motivos pessoais.

Cogna. Com a renúncia do diretor financeiro, Jamil Saud Marques, chega Frederico Villa para vp financeiro, ele que era CFO da BRMalls.

Brasilprev. O novo diretor comercial e de marketing é Ullisses Assis, antes gerente geral de negócios Pessoa Física, MPE e Agronegócios do BB.

Adama. O CEO Brasil, Romeu Stanguerlin, torna-se a partir de janeiro VP sênior do Brasil no board global.

CCIFB. Mudança na presidência da Câmara de Comércio França-Brasil. Sai Stéphane Engelhard, VP de Relações Institucionais do Carrefour e entra Pedro Antonio Almeida e Silva, do Zancan, Almeida e Silva Advogados.

Rimini Street. Luiz Mariotto passa a VP global de suporte SAP.

SKY. André Ribeiro passa a VP de Marketing, substituindo Gustavo Fonseca, agora VP de OTT da Vrio.

JCDecaux. Ingressa Alejandra Moreno como head de Marketing (ex-Globo).

Medtronic. O novo diretor de relações governamentais e acesso ao mercado é Igor Zanetti (ex-Baxter), substituindo Renato Arruda, agora em enterprise partnership.

Lifemed. Fernando Paiva (Ex-Carenet) chega para diretor de Growth Strategy e transformação digital.

Omie. Foi contratada como diretora de Vendas & Enterprise Alessandra Lima de Castro, vinda da Totvs.

Softtek. No lugar de Anna Crodelino, que assume varejo no México e América Central, a liderança da vertical no Brasil fica com Rafael Vargas.

Schneider Pugliese. Renata Amarante Bardella (ex-Bayer) é a responsável pela equipe de tributos indiretos/aduaneiros.

Lefosse. A área de energia é reforçada com dois novos sócios Raphael Gomes e Pedro Dante, além do counsel Bruno Crispim.

* Colaborou Eduardo Geyer